«Брать пакет на кассе стало стыдно»: колонка о тщетной попутке на неделю отказаться от пластика

- Трудности появились уже с первого похода в магазин. Все необходимые продукты найти в экологичной упаковке очень сложно. Если раньше поход в супермаркет занимал 15-20 минут, то теперь это превратилось в часовой квест.

Стремление отказаться от пластика постепенно превращается в тренд. Но легко ли это в повседневной жизни? ведь полки магазинов забиты продуктами в пластиковой упаковке. Корреспондент 76.RU попыталась. И рассказала об этом в своей колонке.

Картонные коробки с крупами сначала вызывают восторг. Но внутри каждой из них оказывается несколько пластиковых пакетиков для удобной варки. Приходится искать альтернативу – вместо натуральных зерен покупать хлопья. В мою корзину отправились рассыпные овсяные хлопья.



Сахар оказался самой легкой покупкой. Почти все представленные марки расфасованы в бумагу. Некоторые производители и здесь не упускают возможность сделать неперерабатываемое пластиковое окошечко, чтобы выделить себя на полке.



Куринные яйца можно найти в нескольких упаковках: полистирол, пластик, бумага. Мой выбор очевиден.



Ложкой дегтя в жизни сладкоежек становятся фантики, фольга и прочие упаковки. Найти на прилавке герметичную бумажную упаковку крайне сложно. Чаще всего это продукция неизвестных марок. Да и цена кусается - чем экологичнее товар, тем он дороже.



Первое место в борьбе за неэкологичность можно присудить молочной продукции. Йогурты, сметана, творог всегда в пластике. Молоко умело обманывает покупателя. Вы можете подумать, что покупаете его в картоне, но это не так. Первое на что следует обратить внимание – это крышка. Если она есть, то она изготовлена из пластмассы. Тетра-пак, в котором мы покупаем молочную продукцию, полностью защищает ее от света и позволяет хранить в течение длительного срока. Тетра-пак состоит из картона, алюминиевой фольги и полиэтилена.