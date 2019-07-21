«Брать пакет на кассе стало стыдно»: колонка о тщетной попутке на неделю отказаться от пластика

Не так просто найти товар в бумажной упоковке
Фото: Екатерина Третьякова
Стремление отказаться от пластика постепенно превращается в тренд. Но легко ли это в повседневной жизни? ведь полки магазинов забиты продуктами в пластиковой упаковке. Корреспондент 76.RU попыталась. И рассказала об этом в своей колонке.
- Трудности появились уже с первого похода в магазин. Все необходимые продукты найти в экологичной упаковке очень сложно. Если раньше поход в супермаркет занимал 15-20 минут, то теперь это превратилось в часовой квест.
Решаю положить в корзину хлеб, крупы и овощи...
Картонные коробки с крупами сначала вызывают восторг. Но внутри каждой из них оказывается несколько пластиковых пакетиков для удобной варки. Приходится искать альтернативу – вместо натуральных зерен покупать хлопья. В мою корзину отправились рассыпные овсяные хлопья.
Сахар оказался самой легкой покупкой. Почти все представленные марки расфасованы в бумагу. Некоторые производители и здесь не упускают возможность сделать неперерабатываемое пластиковое окошечко, чтобы выделить себя на полке.
Куринные яйца можно найти в нескольких упаковках: полистирол, пластик, бумага. Мой выбор очевиден.
Ложкой дегтя в жизни сладкоежек становятся фантики, фольга и прочие упаковки. Найти на прилавке герметичную бумажную упаковку крайне сложно. Чаще всего это продукция неизвестных марок. Да и цена кусается - чем экологичнее товар, тем он дороже.
Первое место в борьбе за неэкологичность можно присудить молочной продукции. Йогурты, сметана, творог всегда в пластике. Молоко умело обманывает покупателя. Вы можете подумать, что покупаете его в картоне, но это не так. Первое на что следует обратить внимание – это крышка. Если она есть, то она изготовлена из пластмассы. Тетра-пак, в котором мы покупаем молочную продукцию, полностью защищает ее от света и позволяет хранить в течение длительного срока. Тетра-пак состоит из картона, алюминиевой фольги и полиэтилена.
Порадовало количество стеклянных бутылок в отделе воды. Подороже тоже, но зато не пластик.
В конце недели стало намного проще. В магазине взгляд уже четко падает на продукцию, которая не вредит природе. Времени стало тратиться меньше. Случалось и такое, что я забывала шоппер, приходилось покупать пакет. Сейчас это вызывало чувство вины и стыда, хотя совсем недавно казалось чем-то обычным.
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