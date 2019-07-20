Ораве кошек, оставшихся в комнате после смерти хозяйки, потребовалась помощь

История с 12 кошками, которые остались одни в комнате после смерти хозяйки, получила продолжение. Часть животных забрали волонтёры, одного котейку забрал откликнувшийся на статью о кошках-сиротах ярославец.

— Осталось ещё шесть кошек. Но их пока не могут забрать волонтеры — кошек надо вакцинировать и стерилизовать, — рассказала соседка скончавшейся женщины Татьяна, которая взяла на себя заботу о пушистых. — Но мы уже так потратились на них, что уже не осталось денег...

Если вы готовы помочь, свяжитесь с Татьяной по телефону 8 920 120-06-49.