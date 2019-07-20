Ораве кошек, оставшихся в комнате после смерти хозяйки, потребовалась помощь

Только часть котеек нашла новый дом
Фото: Елена Вахрушева
История с 12 кошками, которые остались одни в комнате после смерти хозяйки, получила продолжение. Часть животных забрали волонтёры, одного котейку забрал откликнувшийся на статью о кошках-сиротах ярославец.
— Осталось ещё шесть кошек. Но их пока не могут забрать волонтеры — кошек надо вакцинировать и стерилизовать, — рассказала соседка скончавшейся женщины Татьяна, которая взяла на себя заботу о пушистых. — Но мы уже так потратились на них, что уже не осталось денег...
Если вы готовы помочь, свяжитесь с Татьяной по телефону 8 920 120-06-49.
Дюжина котеек осталась в комнате, где раньше жила вместе со своей хозяйкой. Все животные чистые и ухоженные. Но без своей хозяйки орава устроила в комнате настоящий бедлам.
А в конце весны волонтёры были просто в ужасе, увидев, в каком состоянии 50 кошек живут в однокомнатной квартире. Зоозащитники забрали несколько животных, находившихся на грани жизни и смерти из-за истощения, правда, хозяйка кошек это отрицает и говорит, что хорошо заботится обо всех своих подопечных.