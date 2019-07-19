Ярославна засудила строителя, построившего ей плохой дом

Мужчина ответил за халтуру перед судом
Фото: УФССП России по Ярославской области
Скандал разгорелся в одном из коттеджных посёлков Ярославля. Обеспеченная ярославна наняла рабочего, чтобы тот построил ей загородный дом. Деньги заплатила немаленькие и, соответственно, надеялась на хороший результат. Через пару месяцев дом был сдан. Оказалось, все материалы, из которых велась стройка, бывшие в употреблении и плохого качества.
Разъярённая женщина обратилась в суд, который вынес решение, — вернуть затраченные средства. Было решено — наложить арест на элитный коттедж строителя.
— Судебные приставы арестовали выявленное имущество должника. По предварительной оценке, средств, полученных после реализации имущества, хватит для полного погашения задолженности по исполнительному производству, — сообщается в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.
На этой неделе ярославский бизнесмен лишился элитной квартиры в центре города. Мужчина задолжал банку 7,5 миллиона.