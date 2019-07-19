Ярославна засудила строителя, построившего ей плохой дом

Скандал разгорелся в одном из коттеджных посёлков Ярославля. Обеспеченная ярославна наняла рабочего, чтобы тот построил ей загородный дом. Деньги заплатила немаленькие и, соответственно, надеялась на хороший результат. Через пару месяцев дом был сдан. Оказалось, все материалы, из которых велась стройка, бывшие в употреблении и плохого качества.



Разъярённая женщина обратилась в суд, который вынес решение, — вернуть затраченные средства. Было решено — наложить арест на элитный коттедж строителя.

