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Город

«Со вкусом»: чиновники Ярославля предложили туристам прогулку по подворотням

Что это за новый маршрут

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Туристов будут водить по историческим подворотням Ярославля 

Фото: Александра Савельева

Мэрия Ярославля создала новую организацию, финансируемую из городского бюджета, туристско-информационный центр. И этот центр уже придумал новую идею привлечь туристов. Гостям города предложили прогулку по подворотням «со вкусом». 

— «Ярославские подворотни со вкусом» — так называется туристический продукт, разработанный для жителей и гостей города, которые интересуются историей и архитектурой Ярославля, — говорят в мэрии.

Заводить туристов будут в подворотни улиц Комсомольской, Первомайской и Нахимсона. Именно на них в 19–20 веках располагались исторические торговые ряды, ремесленные мастерские, постоялые дворы. 

— Так, в одной из подворотен на улице Комсомольской можно почувствовать запах свежего хлеба, который доносится от Хлебозавода № 1. А улица Первомайская, где реставрируют знаменитую кондитерскую фабрику Кузнецова, окутана тонким шлейфом карамели, — рассказала руководитель туристско-информационного центра города Ярославля Наталья Панина.

Экскурсии будут начинаться от самого центра, который расположился в штаб-квартире Золотого кольца на площади Богоявления, 8.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
19 июл 2019 в 11:34

Боюсь, что это будут подворотни с запахом, а не со вкусом. И запах совсем не французских булок...

Евгений
19 июл 2019 в 11:42

Не знаю как насчёт запаха карамели и хлеба, но запах мочи, испражнений и разлагающейся животины достаточно резкий. Да и состояние объектов опасное. Кто страховку потерпевшим экскусантам выплачивать будет?

Гость
19 июл 2019 в 11:33

а чё заволжский район обделили? заодно и мусор уберут. свои то не справляются.