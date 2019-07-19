«Со вкусом»: чиновники Ярославля предложили туристам прогулку по подворотням

Туристов будут водить по историческим подворотням Ярославля
Фото: Александра Савельева
Мэрия Ярославля создала новую организацию, финансируемую из городского бюджета, туристско-информационный центр. И этот центр уже придумал новую идею привлечь туристов. Гостям города предложили прогулку по подворотням «со вкусом».
— «Ярославские подворотни со вкусом» — так называется туристический продукт, разработанный для жителей и гостей города, которые интересуются историей и архитектурой Ярославля, — говорят в мэрии.
Заводить туристов будут в подворотни улиц Комсомольской, Первомайской и Нахимсона. Именно на них в 19–20 веках располагались исторические торговые ряды, ремесленные мастерские, постоялые дворы.
— Так, в одной из подворотен на улице Комсомольской можно почувствовать запах свежего хлеба, который доносится от Хлебозавода № 1. А улица Первомайская, где реставрируют знаменитую кондитерскую фабрику Кузнецова, окутана тонким шлейфом карамели, — рассказала руководитель туристско-информационного центра города Ярославля Наталья Панина.
Экскурсии будут начинаться от самого центра, который расположился в штаб-квартире Золотого кольца на площади Богоявления, 8.