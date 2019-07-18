Из-за надвигающейся стихии энергетики ввели режим повышенной готовности

В ближайшие несколько часов энергетики начинают работать в режиме повышенной готовности. Это касается работников филиала «Россети Центр Ярэнерго». В любую минуту их могут вызвать на аварийно-ремонтные работы. Всё из-за стихии, которая надвигается на Ярославль.



— Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе восьми метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения, — сообщает пресс-служба филиала «Россети Центр Ярэнерго».

