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Из-за надвигающейся стихии энергетики ввели режим повышенной готовности

Какая погода ждёт ярославцев в ближайшие несколько часов

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На территории области установят особый контроль за работай энергообъектов

Фото: Александра Савельева

В ближайшие несколько часов энергетики начинают работать в режиме повышенной готовности. Это касается работников филиала «Россети Центр Ярэнерго». В любую минуту их могут вызвать на аварийно-ремонтные работы. Всё из-за стихии, которая надвигается на Ярославль.

— Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе восьми метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения, — сообщает пресс-служба филиала «Россети Центр Ярэнерго».

Если вы остались без электричества или стали свидетелем аварии на электросетях, вы можете позвонить по единому прямому номеру энергетиков 8-800-50-50-115, а также по телефону +7-915-38-000-38 в Telegram и Viber.

Узнайте, какая погода будет в ближайшие дни. Прогноз погоды на выходные.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Женя
18 июл 2019 в 21:51

За работай? ЕГЭ по русская езыкой на сто балоф?