Из-за надвигающейся стихии энергетики ввели режим повышенной готовности

На территории области установят особый контроль за работай энергообъектов
Фото: Александра Савельева
В ближайшие несколько часов энергетики начинают работать в режиме повышенной готовности. Это касается работников филиала «Россети Центр Ярэнерго». В любую минуту их могут вызвать на аварийно-ремонтные работы. Всё из-за стихии, которая надвигается на Ярославль.
— Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе восьми метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения, — сообщает пресс-служба филиала «Россети Центр Ярэнерго».
Если вы остались без электричества или стали свидетелем аварии на электросетях, вы можете позвонить по единому прямому номеру энергетиков 8-800-50-50-115, а также по телефону +7-915-38-000-38 в Telegram и Viber.
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