Еда тухла в тепле: в ярославском супермаркете нашли просроченные товары

Холодильники, видимо, морозили слабовато
Фото: мэрия Ярославля
В Ярославле активисты проекта «Народный контроль» вместе с представителями мэрии Ярославля проверили качество продуктов в одном из магазинов Ленинского района. Вышли, потому что жители Пятёрки часто жаловались на просроченные продукты.
Изучали маркировки на рыбе, мясе и молоке. И нашли просрочку.
— Выявили товары с истекшими сроками годности. Некоторые продукты хранились с нарушением температурного режима, отсутствием информации о сроке годности и составе, — рассказала начальник сектора по защите прав потребителей мэрии Ярославля Ирина Русакова.
Просрочку убрали с витрин.
Просроченные продукты были не единственной проблемой магазина: грязные полы и пыль бросились в глаза активистам.
— У нас были обращения жителей, мы на них оперативно среагировали, приехали сюда. Выявили ряд нарушений и будем делать запрос в компетентные органы, чтобы таких ситуаций больше не повторялось, — заявила участница проекта Оксана Каменецкая.
Информацию о нарушениях отправили в Роспотребнадзор.