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Еда тухла в тепле: в ярославском супермаркете нашли просроченные товары

В рейды вышла комиссия «Народного контроля»

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Холодильники, видимо, морозили слабовато

Фото: мэрия Ярославля

В Ярославле активисты проекта «Народный контроль» вместе с представителями мэрии Ярославля проверили качество продуктов в одном из магазинов Ленинского района. Вышли, потому что жители Пятёрки часто жаловались на просроченные продукты.

Изучали маркировки на рыбе, мясе и молоке. И нашли просрочку.

— Выявили товары с истекшими сроками годности. Некоторые продукты хранились с нарушением температурного режима, отсутствием информации о сроке годности и составе, — рассказала начальник сектора по защите прав потребителей мэрии Ярославля Ирина Русакова.

Просрочку убрали с витрин.

Просроченные продукты были не единственной проблемой магазина: грязные полы и пыль бросились в глаза активистам.

— У нас были обращения жителей, мы на них оперативно среагировали, приехали сюда. Выявили ряд нарушений и будем делать запрос в компетентные органы, чтобы таких ситуаций больше не повторялось, — заявила участница проекта Оксана Каменецкая.

Информацию о нарушениях отправили в Роспотребнадзор.

А вы требуете убрать просроченный товар?

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