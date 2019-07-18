Еда тухла в тепле: в ярославском супермаркете нашли просроченные товары

В Ярославле активисты проекта «Народный контроль» вместе с представителями мэрии Ярославля проверили качество продуктов в одном из магазинов Ленинского района. Вышли, потому что жители Пятёрки часто жаловались на просроченные продукты.



Изучали маркировки на рыбе, мясе и молоке. И нашли просрочку.

— Выявили товары с истекшими сроками годности. Некоторые продукты хранились с нарушением температурного режима, отсутствием информации о сроке годности и составе, — рассказала начальник сектора по защите прав потребителей мэрии Ярославля Ирина Русакова.