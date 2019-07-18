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Считаем покойника живым: из-за сбоя в системе ЗАГС в крематории не могут понять, кто умер, а кто нет

В Ярославле у родственников скончавшихся возникли проблемы

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Услугами кремации в последние годы в Ярославле стали пользоваться чаще

Фото: Александра Савельева

Четвёртый день российские ЗАГСы вынуждены отказывать всем, кто хочет пожениться, зарегистрировать ребёнка или получить свидетельство о смерти близкого — из-за сбоя в федеральной системе получить нужный документ не получается. Из-за этого большие проблемы в Ярославле возникли у родственников умерших людей. У тех, кто собирался кремировать скончавшихся.

— Мы никого не кремируем без свидетельства о смерти из ЗАГСа, — сообщили в ярославском крематории. — Пока ЗАГС не занёс человека в базу как умершего и не выдал свидетельство, человек считается живым, а живых людей кремировать нельзя по закону.

А вот похоронщики оказались не столь принципиальными. Похоронить они могут и без свидетельства о смерти.

— Достаточно справки от врача, который зафиксировал смерть, или справки от патологоанатома, — заверили сотрудники муниципальной «Специализированной службы по вопросу похоронного дела».

Вы за кремацию или против?

    Вчера мы звонили в ярославские ЗАГСы. Там пояснили, что Единый государственный реестр ЗАГС перестал работать после глобальных обновлений системы. С момента начала работы сервиса (с октября 2018 года) таких сбоев никогда не было.

    — Мы никому не отказываем, работаем в режиме офлайн до изнеможения, как на фронте, — рассказала начальник центрального отдела ЗАГС Ярославля Наталия Рыбкина.

    Тем временем после скандала с тонущими в грязи катафалками на единственном ярославском кладбище власти пообещали сделать там дорогу. И сделали. Мы съездили и посмотрели на то, что теперь там творится.

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    похороныкремация

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    гость
    18 июл 2019 в 16:45

    Бобик не умер. Он просто так пахнет. :)))