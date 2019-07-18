Считаем покойника живым: из-за сбоя в системе ЗАГС в крематории не могут понять, кто умер, а кто нет

Услугами кремации в последние годы в Ярославле стали пользоваться чаще

Четвёртый день российские ЗАГСы вынуждены отказывать всем, кто хочет пожениться, зарегистрировать ребёнка или получить свидетельство о смерти близкого — из-за сбоя в федеральной системе получить нужный документ не получается. Из-за этого большие проблемы в Ярославле возникли у родственников умерших людей. У тех, кто собирался кремировать скончавшихся.

— Мы никого не кремируем без свидетельства о смерти из ЗАГСа, — сообщили в ярославском крематории. — Пока ЗАГС не занёс человека в базу как умершего и не выдал свидетельство, человек считается живым, а живых людей кремировать нельзя по закону.



А вот похоронщики оказались не столь принципиальными. Похоронить они могут и без свидетельства о смерти.

— Достаточно справки от врача, который зафиксировал смерть, или справки от патологоанатома, — заверили сотрудники муниципальной «Специализированной службы по вопросу похоронного дела».



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