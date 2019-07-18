Начальник полиции рассказал, что будет с человеком, написавшим оскорбление в адрес Путина

Эта история растянулась почти на пять месяцев. Скандал разгорелся в конце марта, когда ярославец средь бела дня нарисовал на здании МВД непристойное граффити. Мужчину задержали и вменяли статью за хулиганство на фоне политической ненависти, но позже из дела убрали политические мотивы. На этом история поутихла.

Сегодня на пресс-конференции начальник полиции Андрей Липилин рассказал ярославским журналистам, что будет с человеком, написавшим оскорбление в адрес Путина на здании полиции.



— Эта история закончилась так, как и должна была, — уголовным делом. Оно расследуется, сейчас проводится экспертиза. В августе дело уйдёт в суд, — сообщил начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин.

