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Надпись на полиции: скандал
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Начальник полиции рассказал, что будет с человеком, написавшим оскорбление в адрес Путина

Непристойное граффити появилось на здании ярославского МВД

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Мужчина снимал на видео, как рисует 

Фото: Антон Грак

Эта история растянулась почти на пять месяцев. Скандал разгорелся в конце марта, когда ярославец средь бела дня нарисовал на здании МВД непристойное граффити. Мужчину задержали и вменяли статью за хулиганство на фоне политической ненависти, но позже из дела убрали политические мотивы. На этом история поутихла.

Сегодня на пресс-конференции начальник полиции Андрей Липилин рассказал ярославским журналистам, что будет с человеком, написавшим оскорбление в адрес Путина на здании полиции.

— Эта история закончилась так, как и должна была, — уголовным делом. Оно расследуется, сейчас проводится экспертиза. В августе дело уйдёт в суд, — сообщил начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин.

После публикации первой новости наш сайт и ярославское издание «Яркуб» заблокировали. Судили и человека, который просто сфотографировал неприличную надпись на здании полиции и выложил в соцсети. А всё из-за того, что в марте вступил в силу закон об оскорблении власти

На пресс-конференции начальник полиции также рассказал, почему на Резинотехнике не могут открыть отдел полиции. Ещё весной жители микрорайона жаловались на всплеск преступности.

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граффитиполиция

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КОММЕНТАРИИ (7)

Горожанин
18 июл 2019 в 14:28

Наградить посмертно

Гость
18 июл 2019 в 14:11

Предлагаю наградить

ес ждет, в добрый путь!
18 июл 2019 в 16:47

предлагаю остальным россиянам побыстрей покинуть рф, так как тут жизни для них не будет все одно.