Начальник полиции рассказал, что будет с человеком, написавшим оскорбление в адрес Путина

Мужчина снимал на видео, как рисует
Фото: Антон Грак
Эта история растянулась почти на пять месяцев. Скандал разгорелся в конце марта, когда ярославец средь бела дня нарисовал на здании МВД непристойное граффити. Мужчину задержали и вменяли статью за хулиганство на фоне политической ненависти, но позже из дела убрали политические мотивы. На этом история поутихла.
Сегодня на пресс-конференции начальник полиции Андрей Липилин рассказал ярославским журналистам, что будет с человеком, написавшим оскорбление в адрес Путина на здании полиции.
— Эта история закончилась так, как и должна была, — уголовным делом. Оно расследуется, сейчас проводится экспертиза. В августе дело уйдёт в суд, — сообщил начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин.
После публикации первой новости наш сайт и ярославское издание «Яркуб» заблокировали. Судили и человека, который просто сфотографировал неприличную надпись на здании полиции и выложил в соцсети. А всё из-за того, что в марте вступил в силу закон об оскорблении власти.
На пресс-конференции начальник полиции также рассказал, почему на Резинотехнике не могут открыть отдел полиции. Ещё весной жители микрорайона жаловались на всплеск преступности.