Прокуратура нашла грубые нарушения в работе эскалаторов крупного торгового центра Ярославля

Ярославская прокуратура нашла нарушения в работе эскалаторов в торговом центре «РИО» на Тутаевском шоссе. Проверяющие обратили внимание на неправильное обслуживание и содержание подъемных механизмов эскалаторов. Всего в торговом центре четыре эскалатора и три траволатора. Уведомления о постановке их на учет в Центральное управление Ростехнадзора не поступало.



— В адрес руководителя ООО «СоюзЭкспо» внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, в отношении технического директора данной организации возбуждено дело об административном правонарушении. Должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

