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Прокуратура нашла грубые нарушения в работе эскалаторов крупного торгового центра Ярославля

Проверка нагрянула в «РИО» на Тутаевском шоссе

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Проверку провели специалисты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Фото: Александра Савельева

Ярославская прокуратура нашла нарушения в работе эскалаторов в торговом центре «РИО» на Тутаевском шоссе. Проверяющие обратили внимание на неправильное обслуживание и содержание подъемных механизмов эскалаторов. Всего в торговом центре четыре эскалатора и три траволатора. Уведомления о постановке их на учет в Центральное управление Ростехнадзора не поступало.

— В адрес руководителя ООО «СоюзЭкспо» внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, в отношении технического директора данной организации возбуждено дело об административном правонарушении. Должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

— Торговый центр не в курсе такой информации, — сообщил коммерческий директор ТЦ «РИО».

В 2016 году на эскалаторе в «Ауре» пострадала маленькая девочка. ЧП попало на камеру видеонаблюдения. После этого случая дума ужесточили правила эксплуатации. 

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