Прокуратура нашла грубые нарушения в работе эскалаторов крупного торгового центра Ярославля

Проверку провели специалисты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Фото: Александра Савельева
Ярославская прокуратура нашла нарушения в работе эскалаторов в торговом центре «РИО» на Тутаевском шоссе. Проверяющие обратили внимание на неправильное обслуживание и содержание подъемных механизмов эскалаторов. Всего в торговом центре четыре эскалатора и три траволатора. Уведомления о постановке их на учет в Центральное управление Ростехнадзора не поступало.
— В адрес руководителя ООО «СоюзЭкспо» внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, в отношении технического директора данной организации возбуждено дело об административном правонарушении. Должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.
— Торговый центр не в курсе такой информации, — сообщил коммерческий директор ТЦ «РИО».
В 2016 году на эскалаторе в «Ауре» пострадала маленькая девочка. ЧП попало на камеру видеонаблюдения. После этого случая дума ужесточили правила эксплуатации.