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Из-за крестного хода в центре Ярославля перекроют движение: где будет не проехать

Публикуем время и участки ограничений

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В Ярославле 21 июля из-за крестного хода ограничат движение. 

С 09:00 до 11:30 в связи с проведением крёстного хода вокруг Казанского женского монастыря на участке улицы Первомайская, площади Волкова, Трефолева, Андропова, Первомайского переулка вводится временное ограничение движения транспортных средств, — сообщили в мэрии Ярославля.

Машины нельзя будет поставить на ближайших улицах ещё с вечера — на Первомайской, Трефолева, Первомайском переулке с 18:00 20 июля до 11:30 часов 21 июля введут временное ограничение стоянки.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гостьна
17 июл 2019 в 20:32

задрали