Из-за крестного хода в центре Ярославля перекроют движение: где будет не проехать

В Ярославле 21 июля из-за крестного хода ограничат движение.

С 09:00 до 11:30 в связи с проведением крёстного хода вокруг Казанского женского монастыря на участке улицы Первомайская, площади Волкова, Трефолева, Андропова, Первомайского переулка вводится временное ограничение движения транспортных средств, — сообщили в мэрии Ярославля.

Машины нельзя будет поставить на ближайших улицах ещё с вечера — на Первомайской, Трефолева, Первомайском переулке с 18:00 20 июля до 11:30 часов 21 июля введут временное ограничение стоянки.