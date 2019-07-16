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«Работаем до изнеможения»: как ярославские ЗАГСы регистрируют браки после сбоя в федеральной системе

Что делать молодожёнам, когда вторые сутки не отвечает Единый государственный реестр

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Из-за сбоя в системе появляются очереди на регистрацию

Фото: Александра Савельева

Ранее мы писали, что по всей стране случился сбой в федеральной системе: вторые сутки российские ЗАГСы отказывают всем, кто хочет пожениться, зарегистрировать ребенка или получить свидетельство о смерти близкого. Мы позвонили в ярославские ЗАГСы. Там поясняют, что Единый государственный реестр ЗАГС перестал работать после глобальных обновлений системы. С момента начала работы сервиса (с октября 2018 года) таких сбоев никогда не было.

— Мы никому не отказываем, работаем в режиме офлайн до изнеможения, как на фронте, — пояснила начальник центрального отдела ЗАГС Ярославля Наталия Рыбкина.

По словам сотрудников ЗАГСов, массовых отказов в регистрации брака не наблюдается. Но в ближайшее время ярославцам всё же рекомендуют по возможности отложить регистрацию.

— К концу дня Федеральная налоговая служба планирует устранить проблемы. Нам пришлось частично из автоматического режима перейти в ручной. От этого процедура проходит медленней, но мы по-прежнему документы выдаём. Просьба отнестись с пониманием, — сказала начальник управления ЗАГС правительства Ярославской области Ирина Колобова.

В прошлом году в Ярославле молодожёнов попросили подмести за собой. Гости раскидали слишком много конфетти, что возмутило сотрудников ЗАГСа. Даже возник спор между ними и горожанами.

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