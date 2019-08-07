«Путин, помоги»: в Ярославской области нашли самый долгий долгострой

История этого здания в Рыбинске начинается в 1990-е годы, когда на улице Солнечной собирались строить кардиоцентр. Проект был масштабный, конструкция здания необычная. Но стройка встала почти на 15 лет. В середине двухтысячных площадку выкупила администрация Рыбинска для перепродажи. Нашли подрядчика — компанию «Авдат», которая собиралась сделать из этого недостроя элитный жилой дом. Город заключил с фирмой соглашение о том, что часть квартир в новостройке будет передана администрации под расселение ветхого и аварийного жилья.

И лишь с 2014 года началась большая стройка. Здание преображалось на глазах, получив яркие остеклённые фасады и название Mirror (с английского — зеркало). Должен был получиться элитный жилой комплекс с квартирами-студиями.



Но и тут дом постигла неудача. Стройка встала, в отношении компании-застройщика в суде десятки дел, вложившиеся дольщики остались без денег и жилья. Таким образом, этому недострою уже более 25 лет.



Смотрят, как их деньги пропадают



Сегодня дом выглядит печально и подвергается нападению вандалов и подростков. Окна у здания уже частично выбиты, фасады исписаны.



— Вандалы не останавливаются — громят и громят. Вот так, кто-то купил и смотрит, как его деньги пропадают. Остаётся только надеяться на чудо, — говорят в Рыбинске.

Накануне прямой линии с президентом на здании даже появилась надпись «Путин, помоги!». Видимо, то чудо, на которое надеются дольщики. А по городу начали ходить слухи о сносе здания.



— Его давно пора было снести, а его в жилой дом решили переделать, — пишет в соцсетях житель Рыбинска Дмитрий Горбунов.

