«Путин, помоги»: в Ярославской области нашли самый долгий долгострой

Дом, который строят больше 20 лет
Фото: Елена Трусова
История этого здания в Рыбинске начинается в 1990-е годы, когда на улице Солнечной собирались строить кардиоцентр. Проект был масштабный, конструкция здания необычная. Но стройка встала почти на 15 лет. В середине двухтысячных площадку выкупила администрация Рыбинска для перепродажи. Нашли подрядчика — компанию «Авдат», которая собиралась сделать из этого недостроя элитный жилой дом. Город заключил с фирмой соглашение о том, что часть квартир в новостройке будет передана администрации под расселение ветхого и аварийного жилья.
И лишь с 2014 года началась большая стройка. Здание преображалось на глазах, получив яркие остеклённые фасады и название Mirror (с английского — зеркало). Должен был получиться элитный жилой комплекс с квартирами-студиями.
Но и тут дом постигла неудача. Стройка встала, в отношении компании-застройщика в суде десятки дел, вложившиеся дольщики остались без денег и жилья. Таким образом, этому недострою уже более 25 лет.
Смотрят, как их деньги пропадают
Сегодня дом выглядит печально и подвергается нападению вандалов и подростков. Окна у здания уже частично выбиты, фасады исписаны.
— Вандалы не останавливаются — громят и громят. Вот так, кто-то купил и смотрит, как его деньги пропадают. Остаётся только надеяться на чудо, — говорят в Рыбинске.
Накануне прямой линии с президентом на здании даже появилась надпись «Путин, помоги!». Видимо, то чудо, на которое надеются дольщики. А по городу начали ходить слухи о сносе здания.
— Его давно пора было снести, а его в жилой дом решили переделать, — пишет в соцсетях житель Рыбинска Дмитрий Горбунов.
Тщетные попытки спасти ситуацию
Администрация дом обследовала. Сделали экспертизу. И кажется, тихо исчезнуть вместе с деньгами дольщиков у этого дома шансов нет — начали снова искать инвестора на достройку. Вопрос о сносе здания не рассматривается.
— Необходим широкий комплекс работ для завершения строительства. Составлен перечень земельных участков, которые могут быть предоставлены инвестору в соответствии с областным законом о поддержке дольщиков. Прорабатываем восстановление прав граждан. Более детальная информация будет известна после заключения соглашения между администрацией Рыбинска и инвестором, — рассказал заместитель директора департамента строительства Ярославской области Теймураз Бараташвили.
Договориться с инвестором не получилось даже через суд. В итоге с компанией расторгают контракт, а то, что она продавала квартиры по договорам долевого участия, назвали незаконным.
— Компания «Авдат» не должна была заключать договоры долевого участия без согласия администрации Рыбинска. Кроме того, решение суда обязало застройщика ввести здание в эксплуатацию до 11 июля этого года. Бездействие застройщика вынудило направить иск в суд о расторжении инвестиционного контракта, — рассказала директор департамента имущественных и земельных отношений Рыбинска Наталия Поткина.
К чему мы пришли? «Зеркало» стоит недостроенным уже более 25 лет. Сносить здание не будут. Но как скоро оно превратится в жилой дом или во что-либо ещё, пока не известно. Власти будут искать надёжного застройщика, готового взяться за этот проект.