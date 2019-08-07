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«Путин, помоги»: в Ярославской области нашли самый долгий долгострой

Здание стоит недостроенным уже почти 30 лет

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Дом, который строят больше 20 лет

Фото: Елена Трусова

История этого здания в Рыбинске начинается в 1990-е годы, когда на улице Солнечной собирались строить кардиоцентр. Проект был масштабный, конструкция здания необычная. Но стройка встала почти на 15 лет. В середине двухтысячных площадку выкупила администрация Рыбинска для перепродажи. Нашли подрядчика — компанию «Авдат», которая собиралась сделать из этого недостроя элитный жилой дом. Город заключил с фирмой соглашение о том, что часть квартир в новостройке будет передана администрации под расселение ветхого и аварийного жилья.

И лишь с 2014 года началась большая стройка. Здание преображалось на глазах, получив яркие остеклённые фасады и название Mirror (с английского — зеркало). Должен был получиться элитный жилой комплекс с квартирами-студиями.

Но и тут дом постигла неудача. Стройка встала, в отношении компании-застройщика в суде десятки дел, вложившиеся дольщики остались без денег и жилья. Таким образом, этому недострою уже более 25 лет. 

Смотрят, как их деньги пропадают

Сегодня дом выглядит печально и подвергается нападению вандалов и подростков. Окна у здания уже частично выбиты, фасады исписаны.

— Вандалы не останавливаются — громят и громят. Вот так, кто-то купил и смотрит, как его деньги пропадают. Остаётся только надеяться на чудо, — говорят в Рыбинске.

Накануне прямой линии с президентом на здании даже появилась надпись «Путин, помоги!». Видимо, то чудо, на которое надеются дольщики. А по городу начали ходить слухи о сносе здания.

— Его давно пора было снести, а его в жилой дом решили переделать, — пишет в соцсетях житель Рыбинска Дмитрий Горбунов.

Тщетные попытки спасти ситуацию

Администрация дом обследовала. Сделали экспертизу. И кажется, тихо исчезнуть вместе с деньгами дольщиков у этого дома шансов нет — начали снова искать инвестора на достройку. Вопрос о сносе здания не рассматривается. 

— Необходим широкий комплекс работ для завершения строительства. Составлен перечень земельных участков, которые могут быть предоставлены инвестору в соответствии с областным законом о поддержке дольщиков. Прорабатываем восстановление прав граждан. Более детальная информация будет известна после заключения соглашения между администрацией Рыбинска и инвестором, — рассказал заместитель директора департамента строительства Ярославской области Теймураз Бараташвили.

Сейчас здание выглядит печально. И вполне подтверждает своим видом теорию «разбитых окон»

Сейчас здание выглядит печально. И вполне подтверждает своим видом теорию «разбитых окон»

Договориться с инвестором не получилось даже через суд. В итоге с компанией расторгают контракт, а то, что она продавала квартиры по договорам долевого участия, назвали незаконным. 

— Компания «Авдат» не должна была заключать договоры долевого участия без согласия администрации Рыбинска. Кроме того, решение суда обязало застройщика ввести здание в эксплуатацию до 11 июля этого года. Бездействие застройщика вынудило направить иск в суд о расторжении инвестиционного контракта, — рассказала директор департамента имущественных и земельных отношений Рыбинска Наталия Поткина. 

К чему мы пришли? «Зеркало» стоит недостроенным уже более 25 лет. Сносить здание не будут. Но как скоро оно превратится в жилой дом или во что-либо ещё, пока не известно. Власти будут искать надёжного застройщика, готового взяться за этот проект. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

Могила
7 авг 2019 в 15:09

Надеюсь не кого не посадят за надпись.

рыбинец
7 авг 2019 в 14:22

хорошее название у застройщика. ставлю на черное!