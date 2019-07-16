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«Так хорошо, что люди мучаются»: что не так с законом о тишине от Аллы Кибец

Журналист портала 76.RU высказал своё отношение о принятой инициативе чиновницы мэрии Ярославля

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Шуметь в Ярославле запретили с 23 часов до 6 утра летом и с 22 до 7 — зимой

Фото: Александра Савельева, муниципалитет Ярославля

Стоило муниципалитету Ярославля поддержать инициативу приехавшей из Подмосковья чиновницы Аллы Кибец о запрете шуметь по ночам, как сразу понеслось: «Да кто она такая, чтобы нам запрещать?» и даже что-то вроде «Ну полный Кибец». Все вздрогнули — опять нам что-то запретили. Так, спокойнее. Давайте разберемся.

Во-первых, мы ведь сами постоянно жалуемся — на круглосуточные алкомаркеты с горланящими выпивохами, на соседский ремонт с утра пораньше, на шумную стройку под окном. Так разве неразумно дать законное время тишины — чтобы все могли спокойно отдохнуть?

Запрет касается только городской черты. Мы не останемся без музыкальных фестивалей, вполне себе тихой «Ночи музеев» и даже Новый год, вот спасибо, решили не трогать.

Во-вторых, можно смело плевать на эту инициативу, потому что закон о тишине в Ярославской области был принят в 2007 году (статья 12 закона Ярославской области № 100-з «Об административных правонарушениях»). И ничего нового Алла Кибец не придумала. Закон работает, и вы можете вызвать полицию и требовать тишины, если кто-то ночью мешает спать, — будь то пьяный сосед или свадьба с салютом у ресторана.

Закон этот работает даже чересчур хорошо — уже несколько зим ярославцы мучаются по утрам из-за снежных завалов во дворах. Всё потому, что трактору управдома запрещено шуметь с самого раннего утра.

То есть в целом я — за ограничения по шуму. Но в этой инициативе чувствуется недоработка. Вытащенный из пыли годов проект тряхнули перед нами, и из него посыпались те же проблемы — прописаны особые обстоятельства, разрешающие шум, например, работа пожарных или аварийных служб. А вот те самые трактора — их забыли.

Я обращаюсь к Алле Кибец. Может быть, лучше бы инициировать поправки к закону, чем просто перепредлагать то, что уже существует?

Согласны ли вы с запретом на шум по ночам?

Согласны ли вы с запретом на шум по ночам?

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    закон о тишинеКибец

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Наскальный
    16 июл 2019 в 14:58

    Так вот почему дворы от снега не чистят, а я думал соляру распилили, а тут оно конечно отлично придумали ????Господи как можно людям такую дичь втирать....

    гость
    16 июл 2019 в 14:46

    Короче как и любой едровский чиновник - Кибец решила сделать вид что она нужна кому то за счёт того что было сделано до неё - вот только её инициатива ничего не меняет -как ночью мотоциклы гоняли превышая звук взлетающего реактивного самолёта так и гоняют, как пьяная молодёжь орала в 3 часа ночи во дворах так и орут - и всем пофигу - полиции в первую очередь - ведь никого не убили, Так что Кибец родила мышь

    Гость
    16 июл 2019 в 14:43

    Она же врёт.