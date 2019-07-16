«Так хорошо, что люди мучаются»: что не так с законом о тишине от Аллы Кибец

Во-первых, мы ведь сами постоянно жалуемся — на круглосуточные алкомаркеты с горланящими выпивохами, на соседский ремонт с утра пораньше, на шумную стройку под окном. Так разве неразумно дать законное время тишины — чтобы все могли спокойно отдохнуть?

Стоило муниципалитету Ярославля поддержать инициативу приехавшей из Подмосковья чиновницы Аллы Кибец о запрете шуметь по ночам , как сразу понеслось: «Да кто она такая, чтобы нам запрещать?» и даже что-то вроде «Ну полный Кибец». Все вздрогнули — опять нам что-то запретили. Так, спокойнее. Давайте разберемся.

Запрет касается только городской черты. Мы не останемся без музыкальных фестивалей, вполне себе тихой «Ночи музеев» и даже Новый год, вот спасибо, решили не трогать.

Во-вторых, можно смело плевать на эту инициативу, потому что закон о тишине в Ярославской области был принят в 2007 году (статья 12 закона Ярославской области № 100-з «Об административных правонарушениях»). И ничего нового Алла Кибец не придумала. Закон работает, и вы можете вызвать полицию и требовать тишины, если кто-то ночью мешает спать, — будь то пьяный сосед или свадьба с салютом у ресторана.

Закон этот работает даже чересчур хорошо — уже несколько зим ярославцы мучаются по утрам из-за снежных завалов во дворах. Всё потому, что трактору управдома запрещено шуметь с самого раннего утра.

То есть в целом я — за ограничения по шуму. Но в этой инициативе чувствуется недоработка. Вытащенный из пыли годов проект тряхнули перед нами, и из него посыпались те же проблемы — прописаны особые обстоятельства, разрешающие шум, например, работа пожарных или аварийных служб. А вот те самые трактора — их забыли.