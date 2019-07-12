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Город

У двух ярославских предпринимателей забрали больше 30 литров нелегального алкоголя

В Заволжском районе прошёл ночной рейд

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Упаковки с алкоголем хранили под прилавком

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле представители управления потребительского рынка вместе с полицейскими провели ночной рейд по ларькам в Заволжском районе. На улице Клубной проверяющие обнаружили сразу два места, в которых ночью продавали алкоголь сомнительного качества.

— Реализация алкоголя ночью строго запрещена, однако на улице Клубной в нестационарном торговом объекте факт продажи был зафиксирован, — рассказали в мэрии Ярославля. — Кроме того, отсутствовали документы, необходимые для торговли спиртным.

Из ларька изъяли 24,3 литра пива, водки и другой спиртосодержащей продукции и возбудили дело об административном правонарушении. Как оказалось, на торговле алкоголем без документов этот предприниматель попался уже не впервые.

В 2018 году в отношении этого предпринимателя было составлено 10 протоколов, судебными органами наложено штрафов на сумму 138 500 рублей, — сказали в мэрии.

На этой же улице во время рейда нашли ещё один ларёк, торгующий ночами алкоголем без документов. Оттуда забрали ещё 6,5 литра спиртного.

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КОММЕНТАРИИ (0)

Гоги
12 июл 2019 в 20:55

Что как всегда Кавказ, все магазины им принадлежат. Просто не чего больше не могут делат, слюшай да.