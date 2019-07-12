У двух ярославских предпринимателей забрали больше 30 литров нелегального алкоголя

В Ярославле представители управления потребительского рынка вместе с полицейскими провели ночной рейд по ларькам в Заволжском районе. На улице Клубной проверяющие обнаружили сразу два места, в которых ночью продавали алкоголь сомнительного качества.



— Реализация алкоголя ночью строго запрещена, однако на улице Клубной в нестационарном торговом объекте факт продажи был зафиксирован, — рассказали в мэрии Ярославля. — Кроме того, отсутствовали документы, необходимые для торговли спиртным.



Из ларька изъяли 24,3 литра пива, водки и другой спиртосодержащей продукции и возбудили дело об административном правонарушении. Как оказалось, на торговле алкоголем без документов этот предприниматель попался уже не впервые.

