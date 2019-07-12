У двух ярославских предпринимателей забрали больше 30 литров нелегального алкоголя

Упаковки с алкоголем хранили под прилавком
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле представители управления потребительского рынка вместе с полицейскими провели ночной рейд по ларькам в Заволжском районе. На улице Клубной проверяющие обнаружили сразу два места, в которых ночью продавали алкоголь сомнительного качества.
— Реализация алкоголя ночью строго запрещена, однако на улице Клубной в нестационарном торговом объекте факт продажи был зафиксирован, — рассказали в мэрии Ярославля. — Кроме того, отсутствовали документы, необходимые для торговли спиртным.
Из ларька изъяли 24,3 литра пива, водки и другой спиртосодержащей продукции и возбудили дело об административном правонарушении. Как оказалось, на торговле алкоголем без документов этот предприниматель попался уже не впервые.
В 2018 году в отношении этого предпринимателя было составлено 10 протоколов, судебными органами наложено штрафов на сумму
На этой же улице во время рейда нашли ещё один ларёк, торгующий ночами алкоголем без документов. Оттуда забрали ещё 6,5 литра спиртного.