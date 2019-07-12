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Движение у Октябрьской площади восстановили частично

Сетевики в Ярославле за сутки закопали всё, что было разрыто и провоцировало пробки

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Восстановили съезд с моста по двум полосам 

Фото: мэрия Ярославля 

В Ярославле восстановили двухполосный съезд с Октябрьского моста в центр города. Накануне теплоэнергетики вскрыли часть площади Октябрьской для работ на теплосетях, сделали это в утренний час пик, из-за чего жители Заволжского района не смогли вовремя попасть на работу. 

Мэрия заявила, что работы на площади будут длиться до 17 июля. Но уже сегодня утром покрытие восстановили. 

Покрытие восстановили за сутки. Видимо, работали ночью. Могут же!

Фото 1: Анастасия Тихомирова
Фото 2: мэрия Ярославля 

— Работы завершились с опережением графика сегодня утром 12 июля, — отчитались в пресс-службе мэрии Ярославля. 

Однако движение возле площади ещё не восстановлено полностью. Остаётся перекрытым заезд с моста на Волжскую набережную, там теплоэнергетики продолжают работы. Не восстановлено покрытие у пересечения с улицей Кооперативной.

Планируется, что все работы завершат к 15 июля. 

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