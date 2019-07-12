Движение у Октябрьской площади восстановили частично

Восстановили съезд с моста по двум полосам
Фото: мэрия Ярославля
В Ярославле восстановили двухполосный съезд с Октябрьского моста в центр города. Накануне теплоэнергетики вскрыли часть площади Октябрьской для работ на теплосетях, сделали это в утренний час пик, из-за чего жители Заволжского района не смогли вовремя попасть на работу.
Мэрия заявила, что работы на площади будут длиться до 17 июля. Но уже сегодня утром покрытие восстановили.
— Работы завершились с опережением графика сегодня утром 12 июля, — отчитались в пресс-службе мэрии Ярославля.
Однако движение возле площади ещё не восстановлено полностью. Остаётся перекрытым заезд с моста на Волжскую набережную, там теплоэнергетики продолжают работы. Не восстановлено покрытие у пересечения с улицей Кооперативной.
Планируется, что все работы завершат к 15 июля.