Движение у Октябрьской площади восстановили частично

В Ярославле восстановили двухполосный съезд с Октябрьского моста в центр города. Накануне теплоэнергетики вскрыли часть площади Октябрьской для работ на теплосетях, сделали это в утренний час пик, из-за чего жители Заволжского района не смогли вовремя попасть на работу.

Мэрия заявила, что работы на площади будут длиться до 17 июля. Но уже сегодня утром покрытие восстановили.