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В Ярославле нашли опасные для детей батуты: где они находятся

Какие нарушения нашёл проверяющий

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Аттракцион пришлось демонтировать

Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области / Facebook.com

В Ярославле нашли батуты, не соответствующие технике безопасности. Они находятся в районе Доронинского рынка.

— Аттракционы не соответствовали технике безопасности: батуты были ненадежно закреплены, электрика проходила прямо по улице без щитка, отсутствовали эксплуатационные документы и медицинские книжки персонала, — сообщил уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин.

Подобные рейды начались после того, как в Рыбинске унесло ветром батут с детьми. Тогда маленькая девочка получила серьёзную травму. Её тут же доставили в реанимацию.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
11 июл 2019 в 23:40

Кто-то себе место освобождает, под свой бизнес) Батут не лучше и не хуже остальных в городе