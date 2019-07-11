В Ярославле нашли опасные для детей батуты: где они находятся

В Ярославле нашли батуты, не соответствующие технике безопасности. Они находятся в районе Доронинского рынка.



— Аттракционы не соответствовали технике безопасности: батуты были ненадежно закреплены, электрика проходила прямо по улице без щитка, отсутствовали эксплуатационные документы и медицинские книжки персонала, — сообщил уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин.



Подобные рейды начались после того, как в Рыбинске унесло ветром батут с детьми. Тогда маленькая девочка получила серьёзную травму. Её тут же доставили в реанимацию.

