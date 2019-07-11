Церковь повлияла: отца-алиментщика отправили подметать улицу возле храма

Отца-алиментщика из Ярославля заставили подметать территорию храма.



Мужчина накопил долг в размере 500 тысяч рублей. Его не пугали даже предупреждения об административной и уголовной ответственности. И зря.

— Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

Должника отправили подметать территорию храма. Общение с батюшками и матушками настолько повлияло на мужчину, что он пообещал как можно скорее заплатить алименты и даже начал посещать утренние и вечерние службы.