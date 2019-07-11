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Церковь повлияла: отца-алиментщика отправили подметать улицу возле храма

После общения со священнослужителями ярославец пообещал отдать полмиллиона долгов

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Мужчина проникся общением с батюшками и матушками

Фото: Александра Савельева

Отца-алиментщика из Ярославля заставили подметать территорию храма.

Мужчина накопил долг в размере 500 тысяч рублей. Его не пугали даже предупреждения об административной и уголовной ответственности. И зря.

— Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

Должника отправили подметать территорию храма. Общение с батюшками и матушками настолько повлияло на мужчину, что он пообещал как можно скорее заплатить алименты и даже начал посещать утренние и вечерние службы.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Кудесник
11 июл 2019 в 21:42

76.ru, церковь пиарите? Да еще и бездарно! Пообещал отдать, не значит отдать. И церковь ли причина? "ЦЕРКОВЬ ПОВЛИЯЛА"

итиа
11 июл 2019 в 21:23

ну хоть так