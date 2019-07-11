Ярославль направит гуманитарную помощь в Иркутскую область

К сбору груза подключились органы власти и многие предприятия
Фото: Дмитрий Миронов / Facebook.com
Ярославль собирается направить гуманитарную помощь в Иркутскую область, где в конце июня из-за мощных дождей произошло наводнение. Завтра, 12 июля, в области наступит траур по погибшим. Ущерб от стихийного бедствия оценили минимум в 29 миллиардов рублей.
Губернатор Ярославской области написал, что в ближайшие дни в область направят мотопомпы для откачки воды, продукты питания, постельное белье и теплые вещи.
— Помочь людям, которые остались без крова и самого необходимого, считаю нашим долгом. Готовность ярославцев прийти на помощь в трудную минуту история уже неоднократно подтверждала, — написал Дмитрий Миронов.
Последнее подобное стихийное бедствие было осенью в Краснодарском крае. Тысячи туристов не могли вернуться домой из-за дождевого паводка. В их числе и школьники из Рыбинска, которые возвращались из лагеря «Орлёнок». Никто не мог им помочь. Тогда сопровождающий их ярославец Сергей Макеев на свой страх и риск вывез детей из зоны ЧС и доставил домой. Молодого человека наградили медалью.