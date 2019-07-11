Назвали лучшие и худшие управляющие компании Ярославля

Оценили только 29 организаций
Фото: Александра Савельева
Мэрия Ярославля опубликовала новый рейтинг управляющих организаций города. В него попали 29 компаний, которые оценили по количеству обращений и исполнению предписаний.
Публикуем рейтинг от лучших к худшим:
- 1–3-е места — «Норская управляющая компания»;
- 1–3-е места — «Альтернатива»;
- 1–3-е места — «ЖилКомСервис»;
- 4-е место — «Дом Сервис»;
- 5–7-е места — «Заволжский дом»;
- 5–7-е места — «Верхневолжская управляющая компания»;
- 5–7-е места — «Жилищно-эксплуатационные услуги»;
- 8–11-е места — «Управдом Заволжского района»;
- 8–11-е места — «Управдом Фрунзенского района»;
- 8–11-е места — «ПИК-Комфорт»;
- 8–11-е места — «Альфа Групп»;
- 12–13-е места — «Жилстандарт»;
- 12–13-е места — «Яшма»;
- 14–17-е места — «Управдом Дзержинского района»;
- 14–17-е места — «Управдом Кировского района»;
- 14–17-е места — «Новый дом»;
- 14–17-е места — «РЭУ № 11»;
- 18-е место — «ЯрДомСервис»;
- 19–22-е места — «Управдом Красноперекопского района»;
- 19–22-е места — «Суздальская слобода»;
- 19–22-е места — «КОМТЕХСЕРВИС»;
- 19–22-е места — «РЭУ № 18»;
- 23–25-е места — «Управдом Ленинского района»;
- 23–25-е места — «УФР»;
- 23–25-е места — «РЭУ № 14»;
- 26–27-е места — «Родной район»;
- 26–27-е места — «УК города Ярославля»;
- 28-е место — «Эксперт»;
- 29-е место — МУП «Управляющая дирекция».
Муниципальный управдом «Управляющая дирекция» в первом полугодии тоже отличился, попав в «красную зону», то есть в список худших компаний, на которых приходится больше всего жалоб. Совсем недавно компания засветилась в скандале: организация не убирала мусоропроводы в жилом доме две недели, из-за чего отходы накопились в них до девятого этажа. Вонь и крысы разбегались по двору многоэтажки на улице Суздальской. Убирать в итоге десятки килограммов отходов заставили единственную уборщицу. Директора компании уволили сразу после скандала.
Ещё 15 управдомов не попали в рейтинг.
— В связи с отсутствием измеримых показателей основных результатов деятельности по управлению многоквартирными домами применение критериев рейтинга при оценке работы данных управляющих организаций не представляется возможным, — поясняется в документе на портале мэрии Ярославля.