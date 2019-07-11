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Город

Назвали лучшие и худшие управляющие компании Ярославля

Публикуем рейтинг за второй квартал этого года

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Оценили только 29 организаций

Фото: Александра Савельева 

Мэрия Ярославля опубликовала новый рейтинг управляющих организаций города. В него попали 29 компаний, которые оценили по количеству обращений и исполнению предписаний. 

Публикуем рейтинг от лучших к худшим: 

  • 1–3-е места — «Норская управляющая компания»;
  • 1–3-е места — «Альтернатива»;
  • 1–3-е места — «ЖилКомСервис»;
  • 4-е место — «Дом Сервис»;
  • 5–7-е места — «Заволжский дом»;
  • 5–7-е места — «Верхневолжская управляющая компания»;
  • 5–7-е места — «Жилищно-эксплуатационные услуги»;
  • 8–11-е места — «Управдом Заволжского района»;
  • 8–11-е места — «Управдом Фрунзенского района»;
  • 8–11-е места — «ПИК-Комфорт»;
  • 8–11-е места — «Альфа Групп»;
  • 12–13-е места — «Жилстандарт»;
  • 12–13-е места — «Яшма»;
  • 14–17-е места — «Управдом Дзержинского района»;
  • 14–17-е места — «Управдом Кировского района»;
  • 14–17-е места — «Новый дом»;
  • 14–17-е места — «РЭУ № 11»;
  • 18-е место — «ЯрДомСервис»;
  • 19–22-е места — «Управдом Красноперекопского района»;
  • 19–22-е места — «Суздальская слобода»;
  • 19–22-е места — «КОМТЕХСЕРВИС»;
  • 19–22-е места — «РЭУ № 18»;
  • 23–25-е места — «Управдом Ленинского района»;
  • 23–25-е места — «УФР»;
  • 23–25-е места — «РЭУ № 14»;
  • 26–27-е места — «Родной район»;
  • 26–27-е места — «УК города Ярославля»;
  • 28-е место — «Эксперт»;
  • 29-е место — МУП «Управляющая дирекция».

Муниципальный управдом «Управляющая дирекция» в первом полугодии тоже отличился, попав в «красную зону», то есть в список худших компаний, на которых приходится больше всего жалоб. Совсем недавно компания засветилась в скандале: организация не убирала мусоропроводы в жилом доме две недели, из-за чего отходы накопились в них до девятого этажа. Вонь и крысы разбегались по двору многоэтажки на улице Суздальской. Убирать в итоге десятки килограммов отходов заставили единственную уборщицу. Директора компании уволили сразу после скандала. 

Ещё 15 управдомов не попали в рейтинг.

— В связи с отсутствием измеримых показателей основных результатов деятельности по управлению многоквартирными домами применение критериев рейтинга при оценке работы данных управляющих организаций не представляется возможным, — поясняется в документе на портале мэрии Ярославля. 

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