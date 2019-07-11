Назвали лучшие и худшие управляющие компании Ярославля

Мэрия Ярославля опубликовала новый рейтинг управляющих организаций города. В него попали 29 компаний, которые оценили по количеству обращений и исполнению предписаний.

Муниципальный управдом «Управляющая дирекция» в первом полугодии тоже отличился, попав в «красную зону», то есть в список худших компаний, на которых приходится больше всего жалоб. Совсем недавно компания засветилась в скандале: организация не убирала мусоропроводы в жилом доме две недели, из-за чего отходы накопились в них до девятого этажа. Вонь и крысы разбегались по двору многоэтажки на улице Суздальской. Убирать в итоге десятки килограммов отходов заставили единственную уборщицу. Директора компании уволили сразу после скандала.

Ещё 15 управдомов не попали в рейтинг.

— В связи с отсутствием измеримых показателей основных результатов деятельности по управлению многоквартирными домами применение критериев рейтинга при оценке работы данных управляющих организаций не представляется возможным, — поясняется в документе на портале мэрии Ярославля.