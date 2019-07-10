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Детей заставляли пить мочу

В Ярославле оправдали директора интерната, где детей заставляли пить мочу

Лариса Шельбах признана невиновной

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Следствие длилось почти два года

Фото: Александра Савельева, Лариса Шельбах / Odnoklassniki.ru

Директора школы-интерната № 7 в Ярославле сегодня признали невиновной. Напомним, по материалам дела осенью 2017 года 50-летняя Лариса Шельбах заставила троих подростков пить собственную мочу. Конфликт случился после шалости мальчишек, которые помочились в бак с питьевой водой. Педагоги отвели их к директору, а та предложила всем троим помочиться в баночки для анализов и затем выпить их содержимое. Один мальчик отказался, а двое исполнили требование директора.

— Ларисе Шельбах вынесен оправдательный приговор, который, согласно закону, вступит в силу через 10 дней. Если поступят жалобы, дело перейдёт на рассмотрение в областной суд, — ответил секретарь судебного заседания судебного участка № 2 Ленинского судебного района.

После того, как о скандальной истории узнал Ярославль, директор интерната Лариса Шельбах уволилась, а в отношении неё возбудили уголовное дело, по которому женщине грозило до трёх лет тюрьмы. Нашлись и те, которые поддерживали женщину и верили в её невиновность. Сначала писали слова поддержки в соцсетях, а потом вышли на пикет. Выяснилось также, что те самые подростки не раз попадались на недетских шалостях.

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
10 июл 2019 в 15:02

Ну хоть где то здравый смысл восторжествовал