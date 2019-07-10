В Ярославле оправдали директора интерната, где детей заставляли пить мочу

Директора школы-интерната № 7 в Ярославле сегодня признали невиновной. Напомним, по материалам дела осенью 2017 года 50-летняя Лариса Шельбах заставила троих подростков пить собственную мочу. Конфликт случился после шалости мальчишек, которые помочились в бак с питьевой водой. Педагоги отвели их к директору, а та предложила всем троим помочиться в баночки для анализов и затем выпить их содержимое. Один мальчик отказался, а двое исполнили требование директора.

— Ларисе Шельбах вынесен оправдательный приговор, который, согласно закону, вступит в силу через 10 дней. Если поступят жалобы, дело перейдёт на рассмотрение в областной суд, — ответил секретарь судебного заседания судебного участка № 2 Ленинского судебного района.