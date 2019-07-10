В Ярославле оправдали директора интерната, где детей заставляли пить мочу

Следствие длилось почти два года
Фото: Александра Савельева, Лариса Шельбах / Odnoklassniki.ru
Директора школы-интерната
— Ларисе Шельбах вынесен оправдательный приговор, который, согласно закону, вступит в силу через 10 дней. Если поступят жалобы, дело перейдёт на рассмотрение в областной суд, — ответил секретарь судебного заседания судебного участка
После того, как о скандальной истории узнал Ярославль, директор интерната Лариса Шельбах уволилась, а в отношении неё возбудили уголовное дело, по которому женщине грозило до трёх лет тюрьмы. Нашлись и те, которые поддерживали женщину и верили в её невиновность. Сначала писали слова поддержки в соцсетях, а потом вышли на пикет. Выяснилось также, что те самые подростки не раз попадались на недетских шалостях.
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