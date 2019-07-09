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Город

«Памятники рушатся на глазах»: в Ярославле долгострои и заброшенные здания спрячут за заборами

Чиновники рассказали, что это делается для безопасности людей

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В Ярославле все стройплощадки и долгострои огородят заборами на следующей неделе

Фото: мэрия Ярославля

Чиновники мэрии Ярославля на совещании с главами районов обсудили проблему городских долгостроев. Выяснилось, что на сегодняшний день в городе есть 21 площадка с объектами незавершённого строительства, а огорожено всего 12. Решили, что оставшиеся надо как можно скорее спрятать за заборами. Так же, как и действующие стройки.

— Возведение, ремонт, реконструкция или снос любого здания или объекта строительства сопровождается определёнными рисками, которые характерны для всех видов строительных работ, — пояснил заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев. — Поэтому отсутствие ограждения такой территории представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также несёт потенциальные риски порчи имущества со стороны посторонних лиц.

Речь идёт не только о крупных долгостроях, но и о недостроенных гаражах, заброшенных зданиях и других объектах. Все они должны быть спрятаны за заборами до конца следующей недели.

— Очень хочется обратить внимание мэрии на объекты культурного наследия, которые находятся в руинированном состоянии и несут реальную угрозу для жизни и здоровья ярославцев, — обратилась к властям градозащитница Елена Богданова. — В Петропавловском парке богадельня, дом управляющего, светлица для рабочих ничем не ограждены и рушатся на глазах... В центре города здание костёла поросло деревьями и скоро превратится в руины. Очень хотелось бы, чтобы установка ограждений и охрана зданий проводились за счёт средств собственников, а не из бюджета города Ярославля. Думаю, что надо находить законные способы лишать нерадивых собственников заброшенных недостроенных объектов.

Весной в Ярославле снесли один из самых известных и проблемных долгостроев — гостиницу «Чайка». На её месте должен появиться современный IT-парк.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
9 июл 2019 в 16:22

точно...еще денег наворовать закрывая недострой. лишь бы не искать Настоящие причины!

Гостья
9 июл 2019 в 15:07

Когда власти что то сделают с уродским недостроем на Октябрьской площади?

гогия
9 июл 2019 в 14:06

можно ещё их сжечь, как жгут расселенные дома чиновники.