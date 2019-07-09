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Это будет гастрономический рай: в Ярославской области устроят большой рыбный день

Как и где отметят Всероссийский день рыбака

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В прошлом году водитель ярославской таможни Михаил Кузьмичев выловил в реке Согоже в Ярославской области почти двухметрового сома

Фото: Александра Савельева

Насыщенные выходные для всей семьи обещает Центр развития туризма Ярославской области. В это воскресенье, 14 июля, на курорте «Ярославское взморье» будут отмечать «Всероссийский день рыбака». Гостей мероприятия ждёт праздничная шоу-программа: фестиваль ухи, гастрономический конкурс, торговые ряды. 

— Вы сможете попробовать уху, приготовленную мастерами своего дела, поучаствовать в мастер-классах, подготовленных нашей анимационной командой, посмотреть на водное шоу и праздничный концерт, — сообщает пресс-служба регионального Центра развития туризма.

Также в этот день на территории курорта «Ярославское взморье» состоится открытие гольф-поля. Все желающие смогут поиграть в гольф.

Вообще, лето — время путешествий. Если собираетесь отправиться к знакомым в другой город или страну или путешествуете с помощью каучсёрфинга, порадуйте друзей сувениром. Мы выяснили, что интересного можно увезти из Ярославля, когда банальные магнитики уже надоели.

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