Это будет гастрономический рай: в Ярославской области устроят большой рыбный день

В прошлом году водитель ярославской таможни Михаил Кузьмичев выловил в реке Согоже в Ярославской области почти двухметрового сома
Фото: Александра Савельева
Насыщенные выходные для всей семьи обещает Центр развития туризма Ярославской области. В это воскресенье, 14 июля, на курорте «Ярославское взморье» будут отмечать «Всероссийский день рыбака». Гостей мероприятия ждёт праздничная шоу-программа: фестиваль ухи, гастрономический конкурс, торговые ряды.
— Вы сможете попробовать уху, приготовленную мастерами своего дела, поучаствовать в мастер-классах, подготовленных нашей анимационной командой, посмотреть на водное шоу и праздничный концерт, — сообщает пресс-служба регионального Центра развития туризма.
Также в этот день на территории курорта «Ярославское взморье» состоится открытие гольф-поля. Все желающие смогут поиграть в гольф.
Вообще, лето — время путешествий. Если собираетесь отправиться к знакомым в другой город или страну или путешествуете с помощью каучсёрфинга, порадуйте друзей сувениром. Мы выяснили, что интересного можно увезти из Ярославля, когда банальные магнитики уже надоели.