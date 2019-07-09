Это будет гастрономический рай: в Ярославской области устроят большой рыбный день

Насыщенные выходные для всей семьи обещает Центр развития туризма Ярославской области. В это воскресенье, 14 июля, на курорте «Ярославское взморье» будут отмечать «Всероссийский день рыбака». Гостей мероприятия ждёт праздничная шоу-программа: фестиваль ухи, гастрономический конкурс, торговые ряды.



— Вы сможете попробовать уху, приготовленную мастерами своего дела, поучаствовать в мастер-классах, подготовленных нашей анимационной командой, посмотреть на водное шоу и праздничный концерт, — сообщает пресс-служба регионального Центра развития туризма.

