В центре Рыбинска троллейбус с пассажирами провалился в яму

В центре Рыбинска троллейбус провалился в яму. Местные жители пишут в соцсетях, что на Соборной площади уже около недели идёт ремонт тротуаров. Видимо, транспорт ехал очень близко к бордюру, когда поворачивал на перекрёстке. По информации местных СМИ, троллейбус провалился в люк.



— Говорили, что с 11-го числа начнётся ремонт, а по факту уже неделю как идёт. Вот и результат! Везде беспредел! — недоволен житель Рыбинска Дмитрий Кучерявенко.

