В центре Рыбинска троллейбус с пассажирами провалился в яму

На этом месте — дорожный ремонт
Фото: Рыбинск Сити / Vk.com
В центре Рыбинска троллейбус провалился в яму. Местные жители пишут в соцсетях, что на Соборной площади уже около недели идёт ремонт тротуаров. Видимо, транспорт ехал очень близко к бордюру, когда поворачивал на перекрёстке. По информации местных СМИ, троллейбус провалился в люк.
— Говорили, что с 11-го числа начнётся ремонт, а по факту уже неделю как идёт. Вот и результат! Везде беспредел! — недоволен житель Рыбинска Дмитрий Кучерявенко.
— Что там делают с бордюрами? Я сегодня еле с коляской там пробралась, думала, спину сорву. Из транспорта не вылезти и в транспорт не зайти, — пишет Екатерина Виноградова.
Ещё одно дорожно-транспортное происшествие случилось с троллейбусом, но уже в Ярославле. На Республиканской улице общественный транспорт столкнулся с легковушкой. Кадры с места аварии.