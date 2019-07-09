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Город

В центре Рыбинска троллейбус с пассажирами провалился в яму

Подробности и фотографии с места происшествия

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На этом месте — дорожный ремонт 

Фото: Рыбинск Сити / Vk.com

В центре Рыбинска троллейбус провалился в яму. Местные жители пишут в соцсетях, что на Соборной площади уже около недели идёт ремонт тротуаров. Видимо, транспорт ехал очень близко к бордюру, когда поворачивал на перекрёстке. По информации местных СМИ, троллейбус провалился в люк.

— Говорили, что с 11-го числа начнётся ремонт, а по факту уже неделю как идёт. Вот и результат! Везде беспредел! — недоволен житель Рыбинска Дмитрий Кучерявенко.

К счастью, никто не пострадал

К счастью, никто не пострадал

— Что там делают с бордюрами? Я сегодня еле с коляской там пробралась, думала, спину сорву. Из транспорта не вылезти и в транспорт не зайти, — пишет Екатерина Виноградова.

Ещё одно дорожно-транспортное происшествие случилось с троллейбусом, но уже в Ярославле. На Республиканской улице общественный транспорт столкнулся с легковушкой. Кадры с места аварии.

Видно, что троллейбус пытался повернуть

Видно, что троллейбус пытался повернуть

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КОММЕНТАРИИ (2)

Дурачок со Свалки
9 июл 2019 в 10:09

Тоже мне новость - уже российская обыденность.

кто если не путен?!
9 июл 2019 в 09:50

так и россия вся провалилась в яму с такими руководителями в москве.