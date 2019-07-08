76.RU обновил приложение для iPhone — читать и комментировать стало удобнее

У нас отличные новости для владельцев iPhone — они первыми увидели обновление мобильного приложения 76.RU. Теперь оно стало ярче и проще, как наш новый дизайн сайта. Но со своими нюансами.

Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок (скачать тут).



Самые главные улучшения:



переключение интерфейса на тёмную тему;

определение вашего местоположения в «Погоде»;

отдельные виджеты «Курсы валют» и «Погода»;

отправка сообщений корректору (выделяйте текст с опечаткой и жмите «Ошибка»).

Кроме того:

