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  • 4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

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76.RU обновил приложение для iPhone — читать и комментировать стало удобнее

Вслед за сменой дизайна сайта мы сделали удобнее и приложение

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76.RU обновил мобильное приложение для владельцев iPhone

Фото: Александра Савельева

У нас отличные новости для владельцев iPhone — они первыми увидели обновление мобильного приложения 76.RU. Теперь оно стало ярче и проще, как наш новый дизайн сайта. Но со своими нюансами. 

Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок (скачать тут).

Самые главные улучшения:

  • переключение интерфейса на тёмную тему;
  • определение вашего местоположения в «Погоде»;
  • отдельные виджеты «Курсы валют» и «Погода»;
  • отправка сообщений корректору (выделяйте текст с опечаткой и жмите «Ошибка»).

Кроме того:

  • сделали «Профиль пользователя» (теперь вы можете регистрироваться, восстанавливать пароль, редактировать свою аватарку и данные, не выходя из приложения);
  • добавили push-уведомления (обещаем не присылать их слишком часто);
  • сделали переход из списка комментариев в «Профиль комментатора» (можно посмотреть, что он обсуждал в других материалах).

И напоследок:

  • присылать свои новости в редакцию стало ещё проще! Теперь вы можете поделиться фото и текстом из других приложений и отправить их в редакцию. Активируйте наше новое расширение в списке доступных действий, и действие «Прислать новость» будет доступно в «Камере», «Фото» и других приложениях.

А ещё мы добавили всплывающие подсказки, но, если что-то пойдёт не так, нам всегда можно писать через приложение (вкладка «Профиль. Техподдержка»). Отвечаем всем!

В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android, следите за новостями. 

Дизайн декстопной версии портала 76.RU сменился в декабре — он стал легче, удобнее и лаконичнее.

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