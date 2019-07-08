76.RU обновил приложение для iPhone — читать и комментировать стало удобнее

76.RU обновил мобильное приложение для владельцев iPhone
Фото: Александра Савельева
У нас отличные новости для владельцев iPhone — они первыми увидели обновление мобильного приложения 76.RU. Теперь оно стало ярче и проще, как наш новый дизайн сайта. Но со своими нюансами.
Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок (скачать тут).
Самые главные улучшения:
- переключение интерфейса на тёмную тему;
- определение вашего местоположения в «Погоде»;
- отдельные виджеты «Курсы валют» и «Погода»;
- отправка сообщений корректору (выделяйте текст с опечаткой и жмите «Ошибка»).
Кроме того:
- сделали «Профиль пользователя» (теперь вы можете регистрироваться, восстанавливать пароль, редактировать свою аватарку и данные, не выходя из приложения);
- добавили push-уведомления (обещаем не присылать их слишком часто);
- сделали переход из списка комментариев в «Профиль комментатора» (можно посмотреть, что он обсуждал в других материалах).
И напоследок:
- присылать свои новости в редакцию стало ещё проще! Теперь вы можете поделиться фото и текстом из других приложений и отправить их в редакцию. Активируйте наше новое расширение в списке доступных действий, и действие «Прислать новость» будет доступно в «Камере», «Фото» и других приложениях.
А ещё мы добавили всплывающие подсказки, но, если что-то пойдёт не так, нам всегда можно писать через приложение (вкладка «Профиль. Техподдержка»). Отвечаем всем!
В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android, следите за новостями.
Дизайн декстопной версии портала 76.RU сменился в декабре — он стал легче, удобнее и лаконичнее.