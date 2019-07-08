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В Ярославле выставили на торги картину Леонардо да Винчи

Сколько просят за находку

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Владелец картины уверяет, что на ней есть подпись художника

Фото: Avito

Объявление появилось на сайте около двух недель назад. Житель Заволжского района продаёт картину за 25 миллионов рублей. Как говорит автор объявления, Илья Пудиков, это оригинальная работа великого художника Леонардо да Винчи. На полотне изображён натюрморт — фрукты и ваза с цветами.

— От дедушки досталась оригинальная картина Леонардо да Винчи. Возможен торг, — пишет мужчина.

Перед покупкой всё же советуем обратиться к экспертам. Пусть они выяснят, подлинная картина или нет.

Что только не найдёшь на сайте бесплатных объявлений. Недавно ярославец выставил на продажу автографы легенд хоккея Харламова и Третьяка. Мужчина сказал, что ему не хватает пенсии.

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КОММЕНТАРИИ (5)

ТучкА
8 июл 2019 в 10:28

Нечего обрамович ЯМЗ обанкротит и купит себе в Лондоне в дворец.

Гость
8 июл 2019 в 10:10

фуфел

Гость
8 июл 2019 в 13:15

:)))) какой дисконт за Леонардо... :)))) 25 млн. руб. и от дедушки , а дедушке натюрморт подарили в галерее Уффици :)))
интересно кто пигменты для красок смешивал?! "писал" то само собой Леонардо! :)))
вот китайский монетный двор, замечательные монеты Анны Иоанновны, Александра, Николая... чеканит :)))
а китайские издательства очень редкие книги и даже египетские папирусы :)))