В Ярославле выставили на торги картину Леонардо да Винчи

Объявление появилось на сайте около двух недель назад. Житель Заволжского района продаёт картину за 25 миллионов рублей. Как говорит автор объявления, Илья Пудиков, это оригинальная работа великого художника Леонардо да Винчи. На полотне изображён натюрморт — фрукты и ваза с цветами.



— От дедушки досталась оригинальная картина Леонардо да Винчи. Возможен торг, — пишет мужчина.

Перед покупкой всё же советуем обратиться к экспертам. Пусть они выяснят, подлинная картина или нет.

Что только не найдёшь на сайте бесплатных объявлений. Недавно ярославец выставил на продажу автографы легенд хоккея Харламова и Третьяка. Мужчина сказал, что ему не хватает пенсии.