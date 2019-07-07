Будет собирать полные залы в другом месте: экс-худрук Волковского поставит спектакль в «Сатириконе»

Бывший художественный руководитель театра имени Фёдора Волкова после увольнения уже нашёл новую работу. Его пригласили в московский «Сатирикон» ставить Островского.

Заявление об увольнении из Волквоского Марчелли подал только на прошлой неделе. Такое решение он принял после скандала с новым директором театра.

Но теперь ему предстоит работать над постановкой спектакля по рассказу Островского «Шутники», написанному в 1864 году.

— Евгений Марчелли признался, что не читал «Шутников» до приглашения в «Сатирикон» и сначала пьеса ему «не глянулась», — рассказывают в театре. — Но затем режиссёр понял, что именно эту вещь Островского и хочет поставить.