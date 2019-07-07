Будет собирать полные залы в другом месте: экс-худрук Волковского поставит спектакль в «Сатириконе»

Евгений Марчелли работал в Волковском театре 10 лет
Фото: Волковский театр / Vk.com
Бывший художественный руководитель театра имени Фёдора Волкова после увольнения уже нашёл новую работу. Его пригласили в московский «Сатирикон» ставить Островского.
Заявление об увольнении из Волквоского Марчелли подал только на прошлой неделе. Такое решение он принял после скандала с новым директором театра.
Но теперь ему предстоит работать над постановкой спектакля по рассказу Островского «Шутники», написанному в 1864 году.
— Евгений Марчелли признался, что не читал «Шутников» до приглашения в «Сатирикон» и сначала пьеса ему «не глянулась», — рассказывают в театре. — Но затем режиссёр понял, что именно эту вещь Островского и хочет поставить.
— Шутовство — заложенная в каждого необходимость игры. Шутники здесь все! Я вдруг увидел в материале и шекспировские страсти, и чеховский психологизм. Эту историю хочется одолеть, расшифровать, найти в неё какой-то ход, — сказал Евгений Марчелли.
Уже известно, что главную роль в постановке сыграет народный артист Константин Райкин.
62-летний Евгений Марчелли оставил больше 60 спектаклей. Среди них: «Любовь, любви, любовью, о любви» по «Тёмным аллеям» И. Бунина; «Цианистый калий… С молоком или без?» Х. Х. Алонсо Мильяна; «Зойкина квартира» М. Булгакова; «Три сестры», «Вишнёвый сад», «Безотцовщина» А. Чехова; «Двое бедных румын, говорящих по-польски» Д. Масловской и другие.