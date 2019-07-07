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Будет собирать полные залы в другом месте: экс-худрук Волковского поставит спектакль в «Сатириконе»

Уволившегося Евгения Марчелли уже пригласили на новую постановку

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Евгений Марчелли работал в Волковском театре 10 лет

Фото: Волковский театр / Vk.com

Бывший художественный руководитель театра имени Фёдора Волкова после увольнения уже нашёл новую работу. Его пригласили в московский «Сатирикон» ставить Островского.

Заявление об увольнении из Волквоского Марчелли подал только на прошлой неделе. Такое решение он принял после скандала с новым директором театра. 

Но теперь ему предстоит работать над постановкой спектакля по рассказу Островского «Шутники», написанному в 1864 году. 

— Евгений Марчелли признался, что не читал «Шутников» до приглашения в «Сатирикон» и сначала пьеса ему «не глянулась», — рассказывают в театре. — Но затем режиссёр понял, что именно эту вещь Островского и хочет поставить.

— Шутовство — заложенная в каждого необходимость игры. Шутники здесь все! Я вдруг увидел в материале и шекспировские страсти, и чеховский психологизм. Эту историю хочется одолеть, расшифровать, найти в неё какой-то ход, — сказал Евгений Марчелли. 

Уже известно, что главную роль в постановке сыграет народный артист Константин Райкин.

62-летний Евгений Марчелли оставил больше 60 спектаклей. Среди них: «Любовь, любви, любовью, о любви» по «Тёмным аллеям» И. Бунина; «Цианистый калий… С молоком или без?» Х. Х. Алонсо Мильяна; «Зойкина квартира» М. Булгакова; «Три сестры», «Вишнёвый сад», «Безотцовщина» А. Чехова; «Двое бедных румын, говорящих по-польски» Д. Масловской и другие.

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КОММЕНТАРИИ (2)

7 июл 2019 в 23:05

Во всей этой истории театром и близко не пахнет.Один "итальянец" быстро привык,в отсутствии директора бюджетные денежки таскать,коих выделяется немало,оказывается,а директор попался неудобный,тоже захотел свой кусок пирога. Поскольку они таскать согласовано бабки не смогли,кое с кем делясь на верху,то от греха их обоих и убрали.Только деньги и никаких "творческих разногласий",всё как обычно в Ярославле,как и в России впрочем...

Гостья
7 июл 2019 в 21:32

Да не будет собирать полные залы. Столица не провинция там зритель избалованный,а нашему театру давно нужен новый худрук. И не пригласили,а дружек пристроил. Провалилась афера с объединением вот и свалил.