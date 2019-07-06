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Ушёл в домашних тапочках: в Ярославле разыскивают 48-летнего мужчину

Приметы пропавшего ярославца

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Олег Ступин пропал 4 июля

Фото: Лиза-Алерт / Vk.com

В Ярославле разыскивают 48-летнего Олега Ступина. Третий день от мужчины нет никаких вестей.

— Рост Олега Ступина 182 сантиметра, худощавое телосложение, чёрные волосы, серые глаза, — рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». — Был одет в штаны тёмно-болотного цвета, зелёную футболку и домашние тряпочные тапочки.

Всех, кто видел пропавшего мужчину после 4 июля, просят позвонить по номеру горячей линии поискового отряда 8 800 700-54-52 или сообщить в полицию по номеру 112.

В Ярославском районе разыскивают 78-летнего пенсионера. Мужчина пропал на даче и мог просить у водителей увезти его в город.

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