Ушёл в домашних тапочках: в Ярославле разыскивают 48-летнего мужчину

В Ярославле разыскивают 48-летнего Олега Ступина. Третий день от мужчины нет никаких вестей.



— Рост Олега Ступина 182 сантиметра, худощавое телосложение, чёрные волосы, серые глаза, — рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». — Был одет в штаны тёмно-болотного цвета, зелёную футболку и домашние тряпочные тапочки.



Всех, кто видел пропавшего мужчину после 4 июля, просят позвонить по номеру горячей линии поискового отряда 8 800 700-54-52 или сообщить в полицию по номеру 112.



В Ярославском районе разыскивают 78-летнего пенсионера. Мужчина пропал на даче и мог просить у водителей увезти его в город.

