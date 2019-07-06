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Известный художник в Ярославском районе нарисовал персонажей «Кунг-фу Панды» во всю стену

Где можно увидеть рисунок Саулюса Гуделевичюса

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Рисунок радует и детей, и взрослых

Фото: Саулюс Гуделевичюс / Vk.com

В Ярославском районе появился новый рисунок от талантливого художника Саулюса Гуделевичюса. Персонажи мультфильма «Кунг-фу Панда» разместились во всю стену постройки в Красных ткачах.

В самом Ярославле новые рисунки художника можно будет увидеть на подъездах в Брагино.

— В Ярославле я продолжаю рисовать по спонсорскому заказу подъезды, — рассказал Саулюс Гуделевичюс. — Один закончил в прошлом году, ещё два-три точно будут плюсом.

Литовский художник уже несколько лет живёт в Ярославле. Сначала он украсил район, в котором поселился, а теперь творит по всему городу.

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