Кто должен? Как наказать курящего на балконе соседа

Табачный дым зачастую не переносят даже курильщики. Что уж говорить о тех, кто и вовсе не курит, но порой попадает под действие вонючих паров. Что делать, если вы живёте рядом с соседом, курящим на балконе, и весь табачный дым летит в вашу квартиру?

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Курить на балконе не запрещено, но...

— Я видел практику судебную о том, когда судились с соседом, курящим на балконе. Дым от него разлетался на соседние балконы и попадал в квартиры. Например, к соседям сверху. При проветривании приток вентиляции затягивает воздух у дома в комнату, — рассказал депутат муниципалитета Ярославля, директор центра организации капитального ремонта Олег Ненилин. — Собственники это зафиксировали на фото и обратились в суд. Как таковым это не является нарушением — факт курения. Но суд взыскал моральный вред именно за то, что курение мешало соседям. Тут вопрос в доказывании обстоятельств: нужны свидетельские показания, фото- или видеофиксация.

