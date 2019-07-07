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Кто должен? Как наказать курящего на балконе соседа

Советы ярославцам от тех, кто сталкивался с этой проблемой

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Табачный дым с балкона соседа может подпортить настроение. И здоровье

Фото: Александра Савельева

Табачный дым зачастую не переносят даже курильщики. Что уж говорить о тех, кто и вовсе не курит, но порой попадает под действие вонючих паров. Что делать, если вы живёте рядом с соседом, курящим на балконе, и весь табачный дым летит в вашу квартиру?

Продолжаем искать ответы на жизненные вопросы в нашей рубрике «Кто должен?».

Курить на балконе не запрещено, но...

— Я видел практику судебную о том, когда судились с соседом, курящим на балконе. Дым от него разлетался на соседние балконы и попадал в квартиры. Например, к соседям сверху. При проветривании приток вентиляции затягивает воздух у дома в комнату, — рассказал депутат муниципалитета Ярославля, директор центра организации капитального ремонта Олег Ненилин. — Собственники это зафиксировали на фото и обратились в суд. Как таковым это не является нарушением — факт курения. Но суд взыскал моральный вред именно за то, что курение мешало соседям. Тут вопрос в доказывании обстоятельств: нужны свидетельские показания, фото- или видеофиксация.

Комментарий адвоката

— При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред. Соответственно, если действиями соседа, а именно систематическим курением, причинён вред здоровью, то такие граждане имеет полное право взыскать моральный вред, — подтверждает адвокат юридического агентства «Абгарян и Партнеры» Акоп Абгарян. — Более того, хочу отметить, что курящие люди обязаны употреблять свои сигареты в безопасных для людей местах, так как пассивному курильщику причиняется больший вред, чем самому курящему. 

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курениеморальный вред

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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
7 июл 2019 в 08:39

бред. сигаретный дым на улице через метр растворяется в воздухе. никакого там пассивного курения на соседнем балконе а уж тем более в соседней квартире через балкон быть не может т.к. дым не долетает на такое расстояние. если только не выдувать его прямо в открытую форточку или дверь ,,бедненьких страдальцев,,. про язда выше вообще улыбнуло. я там была в цехах. лесного чистого воздуха и в помине никогда там не было, нет и не будет. чистой воды зож головного мозга. как зожники рядом с дорогами то бывают и кукухой не едут вообще не понятно.

Гость
7 июл 2019 в 09:17

Надоели эти курильщики на балконах, окно открыть невозможно. Дым идет весь вверх, окна постоянно приходится закрывать, если начинает тянуть табачная вонь. Конечно надо все документировать и в суд. Одному гражданину даже пришлось сменить квартиру, потому жить в табачной вони было невозможно. Дело дошло до Верхового суда. Верховный суд встал на сторону пострадавшего.

Гость
7 июл 2019 в 06:11

Что делать, если вы Работаете рядом курящим? и весь табачный дым летит в вашу сторону! ему лень дойти до курилки( прямо за станком) Начальство самоустранилось(язда).