«Телевизор надо»: в Рыбинске на остановке поставили диван

Фотографию старого, потрёпанного дивана, который кто-то не поленился дотащить до остановки, сегодня разместили в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». Жители города принялись обсуждать мягкую мебель.



— Телевизор надо, — написала в паблике Татьяна Королькова.



— Это уже комната ожидания, — пишет Любовь Иванова.



— На таком диванчике можно не только посидеть, но и поспать, — поделился своим мнением Роберт Смирнов.



— Дожидаясь утреннего автобуса, когда не пришёл вечерний, — ответил ему Валерий Добротин.

