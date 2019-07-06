«Телевизор надо»: в Рыбинске на остановке поставили диван

Кому-то было не лень затаскивать на остановку диван
Фото: Подслушано в Рыбинске / Vk.com
Фотографию старого, потрёпанного дивана, который кто-то не поленился дотащить до остановки, сегодня разместили в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». Жители города принялись обсуждать мягкую мебель.
— Телевизор надо, — написала в паблике Татьяна Королькова.
— Это уже комната ожидания, — пишет Любовь Иванова.
— На таком диванчике можно не только посидеть, но и поспать, — поделился своим мнением Роберт Смирнов.
— Дожидаясь утреннего автобуса, когда не пришёл вечерний, — ответил ему Валерий Добротин.
— Как нынче транспорт ходит, так ещё и раскладушку добавить можно, — написала в группе «Подслушано в Рыбинске» Эльвира Пудова. — Вдруг кому-то места не хватит.
Мягкая мебель на остановках Рыбинска появляется уже не впервые. В мае кто-то поставил диван на остановке в районе Южного кладбища.