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Город

«Телевизор надо»: в Рыбинске на остановке поставили диван

Жители города обсмеяли появившуюся в остановочном комплексе старую мебель

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Кому-то было не лень затаскивать на остановку диван

Фото: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Фотографию старого, потрёпанного дивана, который кто-то не поленился дотащить до остановки, сегодня разместили в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». Жители города принялись обсуждать мягкую мебель.

— Телевизор надо, — написала в паблике Татьяна Королькова.

— Это уже комната ожидания, — пишет Любовь Иванова.

— На таком диванчике можно не только посидеть, но и поспать, — поделился своим мнением Роберт Смирнов.

— Дожидаясь утреннего автобуса, когда не пришёл вечерний, — ответил ему Валерий Добротин.

— Как нынче транспорт ходит, так ещё и раскладушку добавить можно, — написала в группе «Подслушано в Рыбинске» Эльвира Пудова. — Вдруг кому-то места не хватит.

Мягкая мебель на остановках Рыбинска появляется уже не впервые. В мае кто-то поставил диван на остановке в районе Южного кладбища.

ТЕКСТ

ТЕГИ

остановка

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