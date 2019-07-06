Ярославец заплатил миллион, чтобы вернуть авто

Ярославец задолжал ребёнку по алиментам огромную сумму. На исполнение приставам пришло решение суда о взыскании с мужчины почти миллиона рублей. Должника ограничили в выезде за пределы России, арестовывали банковские счета, но всё это не приносило никаких результатов.



— Самой действенной мерой оказался арест иномарки Land Rover, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Буквально через 5 дней мужчина погасил миллионную задолженность по алиментам, вернув себе автомобиль.

