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Ярославец заплатил миллион, чтобы вернуть авто

Мужчина задолжал своему ребёнку огромную сумму

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Машину забрали за долг ребёнку

Фото: судебные приставы

Ярославец задолжал ребёнку по алиментам огромную сумму. На исполнение приставам пришло решение суда о взыскании с мужчины почти миллиона рублей. Должника ограничили в выезде за пределы России, арестовывали банковские счета, но всё это не приносило никаких результатов.

— Самой действенной мерой оказался арест иномарки Land Rover, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Буквально через 5 дней мужчина погасил миллионную задолженность по алиментам, вернув себе автомобиль.

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