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Будет светить иначе в разное время суток: в Ярославской области установят интеллектуальное освещение

Но в Ярославле такое не появится

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Новое освещение установят на построенной транспортной развязке 

Фото: администрация Рыбинска 

На дорогах Ярославской области появятся светильники, которые будут освещать местность по-разному в каждое время суток. Правда, пока интеллектуальное освещение установят только в Рыбинске, где строят новую автомобильную развязку. 

— В зависимости от времени суток и погодных условий предусмотрена возможность регулировать уровень дорожного освещения, — рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. — Светильники позволяют экономить 50–70% электроэнергии по сравнению с люминесцентными лампами и лампами накаливания, а также не содержат ртутных и других вредных веществ.

Также каждый светильник можно включать и выключать автономно друг от друга. По-умному светильники будут работать на пересечении улиц Черепанова — Расторгуева — Ворошилова и проспекта Революции.

Новое освещение создано и собрано в Рыбинске на заводе приборостроения. 

Тем временем в Ярославле нередко случаются аварии, во время которых целый район может остаться без света. 

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городское освещение

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