Будет светить иначе в разное время суток: в Ярославской области установят интеллектуальное освещение

Новое освещение установят на построенной транспортной развязке
Фото: администрация Рыбинска
На дорогах Ярославской области появятся светильники, которые будут освещать местность по-разному в каждое время суток. Правда, пока интеллектуальное освещение установят только в Рыбинске, где строят новую автомобильную развязку.
— В зависимости от времени суток и погодных условий предусмотрена возможность регулировать уровень дорожного освещения, — рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. — Светильники позволяют экономить 50–70% электроэнергии по сравнению с люминесцентными лампами и лампами накаливания, а также не содержат ртутных и других вредных веществ.
Также каждый светильник можно включать и выключать автономно друг от друга. По-умному светильники будут работать на пересечении улиц Черепанова — Расторгуева — Ворошилова и проспекта Революции.
Новое освещение создано и собрано в Рыбинске на заводе приборостроения.
Тем временем в Ярославле нередко случаются аварии, во время которых целый район может остаться без света.