Будет светить иначе в разное время суток: в Ярославской области установят интеллектуальное освещение

На дорогах Ярославской области появятся светильники, которые будут освещать местность по-разному в каждое время суток. Правда, пока интеллектуальное освещение установят только в Рыбинске, где строят новую автомобильную развязку.

— В зависимости от времени суток и погодных условий предусмотрена возможность регулировать уровень дорожного освещения, — рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. — Светильники позволяют экономить 50–70% электроэнергии по сравнению с люминесцентными лампами и лампами накаливания, а также не содержат ртутных и других вредных веществ.

