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Город

В Ярославской области появился новый сказочный персонаж — Хранитель времени

В центре развития туризма рассказали, кто это и для чего его придумали

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Хранитель времени из Углича — это мастер, философ и непревзойденный знаток городских легенд

Фото: центр развития туризма Ярославской области

В Ярославской области появился новый сказочный персонаж. И поселился он в Угличе. Это Хранитель времени — мастер, философ и непревзойденный знаток городских легенд.

— Такие образы разрабатываются для всех городов региона, все персонажи являются частью бренда «Ярославия — страна городов русских» и должны отображать дух города, привлекать внимание жителей и туристов, — сообщили в центре развития туризма Ярославской области.

Новый символ Углича презентовали на V Фестивале малых городов, который прошел в Ельце. Там же отличились и мышкинцы. Их главным героем стал купец-миллионер Тимофей Чистов, разработанный в рамках концепции «Город купеческой славы».

Эти герои могут в ближайшем будущем стать такими же туристическими брендами, как Баба-Яга из Кукобоя, ямщик Гаврила из Гаврилов-Яма и другие.

Правительство Ярославской области утверждает, что внутренний туризм в регионе набирает обороты, а туристы охотно едут посмотреть на наши красоты. Однако недавно популярнейший туроператор отказался возить туристов в Ярославскую область по нашим плохим дорогам. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
4 июл 2019 в 19:48

... а, в Ярославле пусть появится свои добрый волшебник! :)
что бы инфраструктура развивалась, а вместе с ней и все остальные важные сферы! ну, кому что нужно.... загадывайте скорее свои желания! ( по условиям, нужно прикрыть один глазик рукой) должно сбыться! :)))

Артем
4 июл 2019 в 20:15

Да у нас много сказочных персонажей. Главный Хранитель, Зам Главного Хранителя, Зам Главного Хранителя по вопросам градостроительства, Зам Главного Хранителя по финансам, Хранители районов