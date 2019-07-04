В Ярославской области появился новый сказочный персонаж — Хранитель времени

Хранитель времени из Углича — это мастер, философ и непревзойденный знаток городских легенд
Фото: центр развития туризма Ярославской области
В Ярославской области появился новый сказочный персонаж. И поселился он в Угличе. Это Хранитель времени — мастер, философ и непревзойденный знаток городских легенд.
— Такие образы разрабатываются для всех городов региона, все персонажи являются частью бренда «Ярославия — страна городов русских» и должны отображать дух города, привлекать внимание жителей и туристов, — сообщили в центре развития туризма Ярославской области.
Новый символ Углича презентовали на V Фестивале малых городов, который прошел в Ельце. Там же отличились и мышкинцы. Их главным героем стал купец-миллионер Тимофей Чистов, разработанный в рамках концепции «Город купеческой славы».
Эти герои могут в ближайшем будущем стать такими же туристическими брендами, как Баба-Яга из Кукобоя, ямщик Гаврила из Гаврилов-Яма и другие.
Правительство Ярославской области утверждает, что внутренний туризм в регионе набирает обороты, а туристы охотно едут посмотреть на наши красоты. Однако недавно популярнейший туроператор отказался возить туристов в Ярославскую область по нашим плохим дорогам.