В Ярославской области появился новый сказочный персонаж — Хранитель времени

В Ярославской области появился новый сказочный персонаж. И поселился он в Угличе. Это Хранитель времени — мастер, философ и непревзойденный знаток городских легенд. — Такие образы разрабатываются для всех городов региона, все персонажи являются частью бренда «Ярославия — страна городов русских» и должны отображать дух города, привлекать внимание жителей и туристов, — сообщили в центре развития туризма Ярославской области. Новый символ Углича презентовали на V Фестивале малых городов, который прошел в Ельце. Там же отличились и мышкинцы. Их главным героем стал купец-миллионер Тимофей Чистов, разработанный в рамках концепции «Город купеческой славы».

Эти герои могут в ближайшем будущем стать такими же туристическими брендами, как Баба-Яга из Кукобоя, ямщик Гаврила из Гаврилов-Яма и другие.



Правительство Ярославской области утверждает, что внутренний туризм в регионе набирает обороты, а туристы охотно едут посмотреть на наши красоты. Однако недавно популярнейший туроператор отказался возить туристов в Ярославскую область по нашим плохим дорогам.

