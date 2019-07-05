«Можно жить без раковины и унитаза»: ярославна о потребительстве и о том, что важно для жизни

Фотограф и талантливая рукодельница из Ярославля, занимающаяся пошивом одежды, Алиса Избушева год назад вместе с семьёй бросила всё и уехала жить в деревню. Супруги продали квартиру, сознательно поменяв городскую жизнь со всеми удобствами на скромный деревенский домик. Спустя год девушка делится мыслями, которые она для себя открыла после переезда.

Мы переехали в деревню год назад. Почти год назад продали квартиру и начали строить дом. Еще когда квартира у нас была, но решение о переезде было принято, я пользовалась благами цивилизации и думала, как же я буду без них.

Я каждое утро принимала душ и ловила себя на мысли, что это в последний раз. Мыла посуду — не в посудомойке, а руками — и думала, что это в последний раз. Стирала в машинке и еще ничего не думала, потому что об этом думать было страшно. Ходила в магазин, покупала любые продукты, не на неделю, а каждый день. Ездила на машине в любое время и в любое место. Даже с ребенком. И каждое лето мучилась мыслью о том, что что-то идет не так, лето проходит мимо, я ничего не успеваю. Не делаю чего-то важного. И вот мы остались без квартиры, в поле на опушке леса. Сначала у соседей в летнем домике — вагончике, потом у другого соседа в бане. Привычной жизни не стало. Не стало душа, воды из-под крана, стиральной машины. Потом не стало холодильника, но была зима, и это не ощущалось. Потом сломалась машина и надолго встала в сугробе. И все это время не было душа, не было интернета, не было удобных полок, шкафов, но были коробки, корзинки, ящики из-под фруктов. Соседи помогали привозить продукты. Я писала списки мужу, он тащил на себе огромные пакеты. Порой топая ночью после работы с электрички 5 км.

Началось лето, холодильника не было, колодца тоже, вода в пруду нагревалась до 20 градусов, а может, и выше. Я прятала продукты под дом в контейнерах, готовила на один раз, чтобы не испортилась еда, себя частично перевела на сыроедение, скоропорт не покупали. В один прекрасный день я сказала: хочу удобную кухню. С ящиками и полками, чтобы знать, где что лежит. И мы её купили. Дешевую кухню из МДФ, зато белую и с кучей ящиков. Как временный вариант во временном помещении. Потом привезли холодильник. Провели интернет. Отложили деньги на починку машины (я решила вернуть абонемент в фитнес-клуб, в который очень хотела ходить зимой. А потом оказалось, что он мне не нужен). Я расставила свои баночки по ящикам, тарелочки — по местам, чашки повесила на рейлинге, как давно мечтала. По три раза в день натираю белые шкафы. Каждое утро я купаюсь в своем пруду. Купаюсь голышом, потому что всегда любила так купаться, но не могла себе этого позволить на общественных пляжах. Я пью чай, сидя в удобном стуле в своем доме. Я сплела из прутьев клумбу и посадила огород. У меня еще чертовски плохо все получается, зарастает бурьяном, но я стараюсь. Каждый вечер поливаю свои посадки лейкой. Благо, пруд большой и воды много. У меня взошли все гинкго билоба, которые я привезла с юга. И почти все красные дубы. У меня зацвел рододендрон и взошли почти все цветы. И даже сливы, которые нещадно зимой сгрызли мыши, пробудились и дали прирост. И кедры, которые сидели четыре года на даче, пошли в рост ускоренными темпами на новом месте.





И я счастлива. Гораздо больше, чем когда жила в квартире со всеми удобствами. Зима стоит того, чтобы ждать лета. Весь условный комфорт меркнет перед радостью проклюнувшегося ростка. Честно, без прикрас. Я знаю теперь, что можно жить без унитаза и раковины. Без душа и стиралки. Без магазинов и газа. Тяжело, но можно. И это не главное. Здорово, когда это есть, но не хуже и без этого. Я за разумность. Разумное количество игрушек у детей. Разумное питание, умеренное — вот главное. Разумное потребление энергии, любой, от воды до бензина. Даже разумное использование испражнений. Да, так тоже можно, не смывать в реку, а использовать как компост. Я за уважение природы. За радость сотворчества. За жизнь без указки телевизора и интернета. Пусть она будет в городе — я знаю, многие не могут без нее. И это хорошо! Но я за то, чтобы думать своими мозгами — что есть, где жить, на чем ездить и что делать. Как воспитывать детей, чему их учить, во что одевать, чем кормить. Прислушайтесь к себе и расслабьтесь, и, возможно, у вас возникнет понимание того, как надо жить.

Мне потребовалось оказаться в очень жестких бытовых условиях, чтобы понять, что главное, и начать прислушиваться к себе. Начать это удивительное путешествие навстречу к своей душе.

