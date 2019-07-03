В Ярославской области выставили на продажу гостиницу по цене трёхкомнатной квартиры

Гостиница нуждается в ремонте
Фото: TripAdvisor
Администрация Углича выставила на продажу гостиницу с одноимённым названием. Цена вопроса — 12 миллионов рублей. К слову, в Ярославле за такие деньги продаются трёхкомнатные квартиры на проспекте Ленина.
Почему вдруг местные власти решили избавиться от гостиницы? Ведь Углич входит в Золотое кольцо России и постоянно принимает туристов.
Мы позвонили по телефону, указанному в объявлении, и узнали, почему администрация решила продать гостиницу и почему выставила её за такую относительно небольшую цену.
— 12 миллионов — это заниженная цена. Мы будем выставлять гостиницу на торги на понижение. Начальная цена — 24 миллиона, а 12 миллионов — это конечная цена, за меньшую стоимость мы продавать не будем. Гостиницу решили выставить на продажу, потому что она стала не нужна администрации, — рассказал представитель администрации. — Помещение в нормальном состоянии. Но ремонт, конечно, требуется.
Планируется, что торги пройдут в августе. Точная дата будет известна после 15 июля.
Напомним, правительство области утверждает, что внутренний туризм в регионе набирает обороты, а туристы охотно едут посмотреть на наши красоты. Однако недавно популярнейший туроператор отказался возить туристов в Ярославскую область по нашим плохим дорогам.