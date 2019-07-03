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Недвижимость

В Ярославской области выставили на продажу гостиницу по цене трёхкомнатной квартиры

Где и почём можно приобрести готовый бизнес

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Гостиница нуждается в ремонте

Фото: TripAdvisor

Администрация Углича выставила на продажу гостиницу с одноимённым названием. Цена вопроса — 12 миллионов рублей. К слову, в Ярославле за такие деньги продаются трёхкомнатные квартиры на проспекте Ленина.

Почему вдруг местные власти решили избавиться от гостиницы? Ведь Углич входит в Золотое кольцо России и постоянно принимает туристов. 

Мы позвонили по телефону, указанному в объявлении, и узнали, почему администрация решила продать гостиницу и почему выставила её за такую относительно небольшую цену.

— 12 миллионов — это заниженная цена. Мы будем выставлять гостиницу на торги на понижение. Начальная цена — 24 миллиона, а 12 миллионов — это конечная цена, за меньшую стоимость мы продавать не будем. Гостиницу решили выставить на продажу, потому что она стала не нужна администрации, — рассказал представитель администрации. — Помещение в нормальном состоянии. Но ремонт, конечно, требуется.

Планируется, что торги пройдут в августе. Точная дата будет известна после 15 июля.

Напомним, правительство области утверждает, что внутренний туризм в регионе набирает обороты, а туристы охотно едут посмотреть на наши красоты. Однако недавно популярнейший туроператор отказался возить туристов в Ярославскую область по нашим плохим дорогам. 

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продают гостиницу

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КОММЕНТАРИИ (4)

Рос
3 июл 2019 в 12:10

обычная схема,называется на лапу.
По такой схеме делаются госзакупки на миллионы,глядите сайт фед управления,оч много дешовых квартир участков и прочей ерунды выставляются на аукцион

Гостьна
3 июл 2019 в 11:57

Углич в золотое кольцо не входит, для справки.

Горожанин
3 июл 2019 в 13:01

В объявлении про аукцион ни слова не сказано. Согласно ГК РФ, ст.347 и 494 они должны продать по указанной цене 12млн, а устные пояснения про аукцион по голландской системе начиная с 24млн - это обман со стороны продавца.