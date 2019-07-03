В Ярославской области выставили на продажу гостиницу по цене трёхкомнатной квартиры

Администрация Углича выставила на продажу гостиницу с одноимённым названием. Цена вопроса — 12 миллионов рублей. К слову, в Ярославле за такие деньги продаются трёхкомнатные квартиры на проспекте Ленина.

Почему вдруг местные власти решили избавиться от гостиницы? Ведь Углич входит в Золотое кольцо России и постоянно принимает туристов.

Мы позвонили по телефону, указанному в объявлении, и узнали, почему администрация решила продать гостиницу и почему выставила её за такую относительно небольшую цену.