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Город

Жителям Ярославской области приходят двойные квитанции за услуги ЖКХ: куда жаловаться

Что делать, если вас попросили заплатить дважды

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Знайте, что это противоречит жилищному кодексу

Фото: Александра Савельева

Жители Переславля-Залесского негодуют. Некоторым из них пришли двойные квитанции на оплату услуг ЖКХ. Напомним, 129 многоквартирных домов Переславля перешли в две управляющие компании — «УК Переславль» и «УК МКД». Но по Жилищному кодексу домом может управлять только одна организация.

На фоне обострённой ситуации департамент госжилнадзора разъяснил жителям всей области, как правильно поступать и что делать, если вы получили двойную квитанцию ЖКХ:

— В случае, когда жителям приходит две платежки на оплату одних и тех же услуг, прежняя управляющая организация вводит жителей в заблуждение, и, выставляя свои платежные документы за услуги ЖКХ, действует незаконно. Это является нарушением закона управляющей организацией, из реестра которой исключены дома, — пояснили в департаменте госжилнадзора Ярославской области. — Жители могут обратиться с заявлением в полицию или прокуратуру.

Телефон горячей линии департамента госжилнадзора: 78-56-52.

Переславцы устали терпеть, что город стремительно падает в пропасть. Они начали стучаться во все инстанции и даже пожаловались Путину

А в мае ярославцам пришли счета за отопление. Тогда, когда его давно уже отключили. Но коммунальщики объяснили, откуда взялись начисления, которых никто не ждал.

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ЖКХПереславль-Залесский

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КОММЕНТАРИИ (1)

правильным путем идем господа коррупционеры?
2 июл 2019 в 19:53

За двадцать лет правления Николая II население Империи возросло на 50 миллионов человек — на 40%; естественный прирост населения превысил три миллиона в год (за все 23 года правления — на 60 млн.). Это реальные данные! Во времена СССР, рождаемость, тоже росла! А сейчас демографический кризис! Вина в этом, полностью лежит на нашей власти! А власть все сваливает на народ! Демографический кризис - это оценка деятельности нашей власти и лично президента! Таких позорных показателей, ни при одном правителе не было! Позор!