Жителям Ярославской области приходят двойные квитанции за услуги ЖКХ: куда жаловаться

Жители Переславля-Залесского негодуют. Некоторым из них пришли двойные квитанции на оплату услуг ЖКХ. Напомним, 129 многоквартирных домов Переславля перешли в две управляющие компании — «УК Переславль» и «УК МКД». Но по Жилищному кодексу домом может управлять только одна организация.



На фоне обострённой ситуации департамент госжилнадзора разъяснил жителям всей области, как правильно поступать и что делать, если вы получили двойную квитанцию ЖКХ:



— В случае, когда жителям приходит две платежки на оплату одних и тех же услуг, прежняя управляющая организация вводит жителей в заблуждение, и, выставляя свои платежные документы за услуги ЖКХ, действует незаконно. Это является нарушением закона управляющей организацией, из реестра которой исключены дома, — пояснили в департаменте госжилнадзора Ярославской области. — Жители могут обратиться с заявлением в полицию или прокуратуру.

