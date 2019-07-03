Больше 50 зданий под снос: кто может лишиться жилья из-за строительства магистрали в Ярославле

В Ярославле назревает большой скандал — частный застройщик, компания «Новое парково» предложила проект микрорайона на берегу Волги. Для его строительства придётся снести часть существующих там жилых домов с участками вдоль улицы 1-й Островной, через которые запланировано провести четырёхполосную магистраль. Пострадают около 50 частных участков с жилыми домами и коттеджами, где проживают не менее 450 человек по прописке (и около 1000 фактически, со слов местных жителей).

Мы публикуем адреса домов, в отношении которых в документах проекта указано, что требуется изъятие земельных участков для муниципальных нужд.