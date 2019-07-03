Больше 50 зданий под снос: кто может лишиться жилья из-за строительства магистрали в Ярославле

Все эти дома по проекту попадают под стройку четырёхполосной дороги
Фото: Ольга Шкарникова
В Ярославле назревает большой скандал — частный застройщик, компания «Новое парково» предложила проект микрорайона на берегу Волги. Для его строительства придётся снести часть существующих там жилых домов с участками вдоль улицы 1-й Островной, через которые запланировано провести четырёхполосную магистраль. Пострадают около 50 частных участков с жилыми домами и коттеджами, где проживают не менее 450 человек по прописке (и около 1000 фактически, со слов местных жителей).
Мы публикуем адреса домов, в отношении которых в документах проекта указано, что требуется изъятие земельных участков для муниципальных нужд.
- ул. 1-я Островная, дом № 21 (0,75 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 5 (0,106 га);
- ул. 4-я Островная, дом № 2 (0,1 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 3а (0,086 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 7 (0,085 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 12 (0,136 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 13 (0,089 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 15 (1,03 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 17 (0,94 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 23 (0,79 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 9 (0,41 га);
- ул. 4-я Островная, дом № 3 (0,126 га)
- ул. 4-я Островная (у дома № 1), участок № 2 (0,124 га);
- ул. 4-я Островная, дом № 5 (0,1 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 11 (0,065 га);
- ул. 4-я Островная, дом № 1 (0,077 га);
- ул. 4-я Островная, дом № 1 (0,074 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 19 (0,082 га);
- ул. 2-я Островная, дом № 3 (0,098 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 2 (0,178 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 10 (0,152 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 14 (0,08 га);
- ул. 2-я Островная, дом № 1 (0,094 га);
- ул. 3-я Островная, дом № 5 (0,248 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 4 (0,108 га);
- ул. 2-я Островная, дом № 13 (0,098 га);
- ул. 2-я Островная (у дома № 22) (0,07 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 6 (0,15 га);
- ул. 3-я Островная, дом № 2а (0,073 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 16 (0,099 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 8 (0,07 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 14а (0,047 га);
- Тверицкая наб., дом № 151 (0,121 га);
- Тверицкая наб., дом № 152 (0,224 га);
- Тверицкая наб., дом № 153а (0,1206 га);
- ул. 2-я Шоссейная, дом № 16а (0,407 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 3 (отрежут от участка 0,08 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 29 (0,13 га);
- ул. 1-я Островная, дом № 1 (0,14 га).
— Мэрия поступила чрезвычайно хитро, это моё оценочное суждение. Они подписали постановление якобы для межевания участков для последующего строительства — совершенно безобидная вещь. В нём вы нигде не найдете слово снос, но в одном из пунктов среди всех документов найдете изъятие. А под ним фактически понимается уничтожение наших участков земли, — рассказывает житель посёлка, главный по улице Александр Корсун.
1 июля закончилось время для публичных обсуждений, во время которых жители могли оставить на сайте мэрии свои замечания к проекту. О проведении публичных обсуждений в интернете ярославцы узнали буквально накануне. Люди в шоке, в нашу редакцию поступило сразу несколько звонков и обращений по этому поводу.
Сегодня главный архитектор Ярославля проведёт встречу с жителями этих улиц, на которой будем присутствовать и мы.
Как выглядит проект застройки этого микрорайона, мы уже публиковали ранее.