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Дмитрий Шацков

Урбанист
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Дмитрий Шацков

Урбанист

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Мнение

Здесь вам не Барселона: урбанист объяснил, что не так с ярославскими чиновниками

Дмитрий Шацков считает, что позиция городских властей утилитарная

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Дмитрий Шацков считает, что вырубкой деревьев не решить проблему с нехваткой парковок

Фото: Александра Савельева, Дмитрий Шацков

В Ярославле начали массово вырубать деревья, чтобы на их месте делать парковочные места. На это дело обратили внимание специалисты по городскому благоустройству и объяснили, что не так с чиновниками, которые додумались до такого. Публикуем мнение эксперта «Центра прикладной урбанистики» Дмитрия Шацкова:

В большинстве своем позиция чиновников в российских городах утилитарная — есть нацпроект, показатели и сжатые сроки. Из-за этого устраняют не проблему, а её следствие. Новые парковочные места появляются потому, что увеличивается количество личных автомобилей, в том числе и в центре, который во многих старинных городах в принципе не был приспособлен для нынешнего движения машин. Чаще всего причина этому растущему потоку — неотлаженная система общественного транспорта, неудобная горожанам. «Латание дыр» в виде мест для парковки — временное решение, потому что через 2 года, 5 лет — рано или поздно количество автомобилей возрастет, и придется искать место под новые парковки.

Если же говорить об озеленении городов, то это общемировой тренд. В Барселоне, в которой живёт на миллион больше человек, чем в Ярославле, сначала отказались от транспортной развязки в центре города в пользу озеленения, а потом и вовсе от автомобилей в центре. Теперь там ходит только общественный транспорт и создана велоинфраструктура. Это избавило город от загазованности и, как ни парадоксально, сократило количество пробок.

Чтобы таких случаев с вырубкой деревьев было меньше, можно посмотреть на опыт Екатеринбурга. Там местные активисты проанализировали экологическую обстановку города и составили целую карту деревьев. Это позволило оценить состояние деревьев в городе и выйти с обоснованным предложением восстановить утраченные деревья.

Как видно из примеров, сохранение зелёных насаждений в российских городах вполне возможно, только для этого понадобится грамотный анализ ситуации и стратегия на несколько лет вперед, а не тактические решения за три месяца в угоду показателям и отчётам.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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КОММЕНТАРИИ (1)

Guest
2 июл 2019 в 14:14

А кто это? Чей-то родственник ?