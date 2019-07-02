Отцы Ярославля предложили сократить учебную неделю в школе и придумали новый дорожный знак

В Ярославле действует свой Совет отцов
Фото: уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области
В Ярославле отцы объединились, чтобы сделать лучше жизнь детей и взрослых, занимающихся воспитанием подрастающего поколения. В городе устроили форум, на котором внесли несколько важных предложений.
Например, отцы предлагают сократить учебную неделю в школах до пяти дней, то есть отменить уроки по субботам. Другое их предложение — принимать детей в группы дошкольного возраста в детские сады с 2 лет и 6 месяцев, а не с трёх лет, как сейчас. Среди идей мужчин есть предложение сделать приоритетный дорожный знак, обозначающий место парковки для многодетной семьи.
— По дорожным знакам предложения будут отправлены в Правительство РФ, в части перехода на пятидневную учебную неделю отвечает местное самоуправление, — рассказал уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин. — Мы целый год изучали тему необходимости принимать детей в группы дошкольного возраста раньше трёх лет. Родителям необходимы эти полгода, о которых мы заявили.
На опасения о том, что в детских садах недостаточно мест даже для детей трёхлетнего возраста, омбудсмен ответил, что федеральная задача по стране — обеспечить местами в яслях всех малышей к 2021 году.
Свою деятельность Совет отцов развернул по всей области. Мужчины проверяют карусели и детские парки и даже готовы следить за гуляющими на улицах детьми.