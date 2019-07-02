Отцы Ярославля предложили сократить учебную неделю в школе и придумали новый дорожный знак

В Ярославле отцы объединились, чтобы сделать лучше жизнь детей и взрослых, занимающихся воспитанием подрастающего поколения. В городе устроили форум, на котором внесли несколько важных предложений.

Например, отцы предлагают сократить учебную неделю в школах до пяти дней, то есть отменить уроки по субботам. Другое их предложение — принимать детей в группы дошкольного возраста в детские сады с 2 лет и 6 месяцев, а не с трёх лет, как сейчас. Среди идей мужчин есть предложение сделать приоритетный дорожный знак, обозначающий место парковки для многодетной семьи.