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Отцы Ярославля предложили сократить учебную неделю в школе и придумали новый дорожный знак

Мужчины отправят свои мысли федеральным чиновникам

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В Ярославле действует свой Совет отцов 

Фото: уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области 

В Ярославле отцы объединились, чтобы сделать лучше жизнь детей и взрослых, занимающихся воспитанием подрастающего поколения. В городе устроили форум, на котором внесли несколько важных предложений. 

Например, отцы предлагают сократить учебную неделю в школах до пяти дней, то есть отменить уроки по субботам. Другое их предложение — принимать детей в группы дошкольного возраста в детские сады с 2 лет и 6 месяцев, а не с трёх лет, как сейчас. Среди идей мужчин есть предложение сделать приоритетный дорожный знак, обозначающий место парковки для многодетной семьи. 

— По дорожным знакам предложения будут отправлены в Правительство РФ, в части перехода на пятидневную учебную неделю отвечает местное самоуправление, — рассказал уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин. — Мы целый год изучали тему необходимости принимать детей в группы дошкольного возраста раньше трёх лет. Родителям необходимы эти полгода, о которых мы заявили. 

На опасения о том, что в детских садах недостаточно мест даже для детей трёхлетнего возраста, омбудсмен ответил, что федеральная задача по стране — обеспечить местами в яслях всех малышей к 2021 году. 

Свою деятельность Совет отцов развернул по всей области. Мужчины проверяют карусели и детские парки и даже готовы следить за гуляющими на улицах детьми.

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ТЕГИ

отцы

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КОММЕНТАРИИ (2)

Андрей
2 июл 2019 в 13:24

"Мужчины отправят свои мысли федеральным чиновникам " . Не смешно ли . Эти мужчины и есть чиновники разных рангов . Популистские предложения не подкрепленные ни чем .

старый
2 июл 2019 в 13:14

Может я чего не понимаю но раньше детей брали в садик с 1,5 лет.. а меня вообще отдали - года не было