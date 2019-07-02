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В Ярославской области таксиста оставили без машины

Мужчина не хотел выплачивать большой долг

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Машину продадут, если мужчина не рассчитается с долгом

Фото: УФССП по Ярославской области

Житель Ярославской области взял крупный кредит, но платежи не вносил. После того как банк обратился в суд, производство передали приставам по Ростовскому и Борисоглебскому районам.

— Сумма долга составила 300 тысяч рублей, — рассказали судебные приставы.

По адресу прописки мужчина не появлялся, а на его банковских счетах денег не было. Приставам удалось найти машину должника и наложить на неё арест. Только тогда мужчина сказал, что работает таксистом, и пообещал начать выплачивать кредит. Видимо, на слово должнику не поверили и авто изъяли. Если мужчина не погасит выплатит всю сумму, то машину продадут в счёт погашения долга.

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КОММЕНТАРИИ (1)

2 июл 2019 в 08:27

Ну, теперь можно и в премьер министры записаться.