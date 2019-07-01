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«Пенная вечеринка»: ярославцы вылили в фонтан несколько бутылок моющего средства

Как могут наказать хулиганов

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В администрации района уверяют, что такое случается не первый раз 

Фото: Мария Манукян | Жесть Ярославль / Vk.com, ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В выходные ярославцы наблюдали такую картину: кто-то налил моющее средство в фонтан напротив торгового центра «Фараон». Через короткое время над водой поднялся толстый слой пены.

— Это молодежь так развлекалась. Мы наблюдали эту картину, как группа молодых людей напокупала средства для мытья посуды, слила все в пакеты и запускала в фонтаны, — сообщила очевидец Юлия Фигурина.

Некоторые даже оценили выходку. Кто-то начал фотографироваться у фонтана, раскидывать пену. Особенно это понравилось детям.

— Кому то захотелось сделать пенную вечеринку, — пошутила Елизавета Злобина.

В территориальной администрации ответили, что такое случается не в первый раз:

— Это хулиганская акция детей или подростков. По опыту работы торгового центра — достаточно часто бывают такие хулиганские выходки. Они никогда не заявляли в полицию.

Видимо, ловить и наказывать хулиганов никто не собирается. Мы уточнили у полиции, существует ли наказание за порчу городских фонтанов:

— Сначала нужно определить собственника фонтана и сумму причинённого ущерба. Если ущерб значительный, то человека могут наказать за порчу имущества и даже привлечь к уголовной ответственности, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В ближайшее время фонтан сольют и запустят вновь.

Пожалуй, это самое безобидное, на что способны ярославские хулиганы. Осенью группа парней разгромила Стрелку. Вандалы попали на камеры уличного наблюдения.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гостья
1 июл 2019 в 17:06

Охранная фирма плохо выполняет свою работу. Везде камеры понатыканы,а они сделали вид что ничего не происходит. В следующий раз могут налить какой нибудь отравы и можно будет получить ожог дыхательных путей или рук ( есть ведь кто и руки отпускает в фонтан,а может кто и нырнуть захочет). Прежде всего это безопасность посетителей ТЦ и охрана должна и обязана предотвращать такие действия.

Авдей
1 июл 2019 в 16:20

Да, да, именно хулиганы. Это не владелец фонтана незаконным способом моет свою игрушку, а именно хулиганы.