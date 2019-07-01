«Пенная вечеринка»: ярославцы вылили в фонтан несколько бутылок моющего средства

Некоторые даже оценили выходку. Кто-то начал фотографироваться у фонтана, раскидывать пену. Особенно это понравилось детям.

— Это молодежь так развлекалась. Мы наблюдали эту картину, как группа молодых людей напокупала средства для мытья посуды, слила все в пакеты и запускала в фонтаны, — сообщила очевидец Юлия Фигурина.

В выходные ярославцы наблюдали такую картину: кто-то налил моющее средство в фонтан напротив торгового центра «Фараон». Через короткое время над водой поднялся толстый слой пены.

— Кому то захотелось сделать пенную вечеринку, — пошутила Елизавета Злобина.



В территориальной администрации ответили, что такое случается не в первый раз:



— Это хулиганская акция детей или подростков. По опыту работы торгового центра — достаточно часто бывают такие хулиганские выходки. Они никогда не заявляли в полицию.



Видимо, ловить и наказывать хулиганов никто не собирается. Мы уточнили у полиции, существует ли наказание за порчу городских фонтанов:

— Сначала нужно определить собственника фонтана и сумму причинённого ущерба. Если ущерб значительный, то человека могут наказать за порчу имущества и даже привлечь к уголовной ответственности, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В ближайшее время фонтан сольют и запустят вновь.



Пожалуй, это самое безобидное, на что способны ярославские хулиганы. Осенью группа парней разгромила Стрелку. Вандалы попали на камеры уличного наблюдения.