«Пенная вечеринка»: ярославцы вылили в фонтан несколько бутылок моющего средства

В администрации района уверяют, что такое случается не первый раз
Фото: Мария Манукян | Жесть Ярославль / Vk.com, ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com
В выходные ярославцы наблюдали такую картину: кто-то налил моющее средство в фонтан напротив торгового центра «Фараон». Через короткое время над водой поднялся толстый слой пены.
— Это молодежь так развлекалась. Мы наблюдали эту картину, как группа молодых людей напокупала средства для мытья посуды, слила все в пакеты и запускала в фонтаны, — сообщила очевидец Юлия Фигурина.
Некоторые даже оценили выходку. Кто-то начал фотографироваться у фонтана, раскидывать пену. Особенно это понравилось детям.
— Кому то захотелось сделать пенную вечеринку, — пошутила Елизавета Злобина.
В территориальной администрации ответили, что такое случается не в первый раз:
— Это хулиганская акция детей или подростков. По опыту работы торгового центра — достаточно часто бывают такие хулиганские выходки. Они никогда не заявляли в полицию.
Видимо, ловить и наказывать хулиганов никто не собирается. Мы уточнили у полиции, существует ли наказание за порчу городских фонтанов:
— Сначала нужно определить собственника фонтана и сумму причинённого ущерба. Если ущерб значительный, то человека могут наказать за порчу имущества и даже привлечь к уголовной ответственности, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В ближайшее время фонтан сольют и запустят вновь.
Пожалуй, это самое безобидное, на что способны ярославские хулиганы. Осенью группа парней разгромила Стрелку. Вандалы попали на камеры уличного наблюдения.