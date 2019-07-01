В Ярославле запретили купаться ещё на одном крупном пляже

Советуем воздержаться от купания
Фото: Александра Савельева
Ещё один пляж Ярославля попал в список запрещённых. На этот раз Павловский. Как оказалось, качество воды в этом месте не соответствует санитарным требованиям.
— По информации Управления Роспотребнадзора по Ярославской области, качество воды в Волге в районе Павловского парка Дзержинского района города Ярославля не соответствует санитарным требованиям по паразитологическим показателям, — сообщает пресс-служба администрации Дзержинского района.
Теперь Павловский пляж включили в перечень опасных мест на водоемах Ярославля.
Напомним, что ранее Роспотребнадзор запретил купаться на Центральном пляже и в Норском из-за опасных паразитов в реке. А в начале лета ярославцы нашли в Волге противных червей-паразитов. Учёный рассказал, чем опасна находка.