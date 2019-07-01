В Ярославле запретили купаться ещё на одном крупном пляже

Ещё один пляж Ярославля попал в список запрещённых. На этот раз Павловский. Как оказалось, качество воды в этом месте не соответствует санитарным требованиям.



— По информации Управления Роспотребнадзора по Ярославской области, качество воды в Волге в районе Павловского парка Дзержинского района города Ярославля не соответствует санитарным требованиям по паразитологическим показателям, — сообщает пресс-служба администрации Дзержинского района.



Теперь Павловский пляж включили в перечень опасных мест на водоемах Ярославля.

