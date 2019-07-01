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В Ярославле запретили купаться ещё на одном крупном пляже

Роспотребнадзор проверил Волгу на паразитов

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Советуем воздержаться от купания

Фото: Александра Савельева

Ещё один пляж Ярославля попал в список запрещённых. На этот раз Павловский. Как оказалось, качество воды в этом месте не соответствует санитарным требованиям.

— По информации Управления Роспотребнадзора по Ярославской области, качество воды в Волге в районе Павловского парка Дзержинского района города Ярославля не соответствует санитарным требованиям по паразитологическим показателям, — сообщает пресс-служба администрации Дзержинского района.

Теперь Павловский пляж включили в перечень опасных мест на водоемах Ярославля.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор запретил купаться на Центральном пляже и в Норском из-за опасных паразитов в реке. А в начале лета ярославцы нашли в Волге противных червей-паразитов. Учёный рассказал, чем опасна находка.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
1 июл 2019 в 14:00

Недомамаши разрешают там в купаться своим детям , я просто в шоке на таких людей .