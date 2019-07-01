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В Ярославской области массово падают стрижи: в чём причина

Как помочь пострадавшей птице

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Жители переживают, что птицы обезвожены

Фото: Светлана Биткина, Алёна Тюбина | Подслушано в Переславле / Vk.com

Жители Ярославской области обеспокоены массовым падением стрижей. Обессиленных птиц находят в разных районах области. Подобные случаи произошли одновременно в Переславле, Ростове и Рыбинске. Люди переживают за здоровье стрижей и пытаются их выходить.

— В подъезде нашла стрижа, лежал на полу. Посмотрела — вроде целый, без видимых повреждений. Посадила на подоконник перед открытым окном в надежде, что улетит. Когда возвращалась назад, он уже опять лежал на полу. Взяла домой, — пишет жительница Ростова Великого Елена Тутынина.

Женщина быстро выходила птицу

— Тоже сегодня утром в подъезде нашла стрижа. Пытался улететь, но не смог. Жалко стало, вдруг кошки или ещё что-то. Взяла домой, посадила в коробку. Дала водички, — рассказывает об аналогичном случае Юлиана Бабанова.

Но знающие люди поспешили дать ответ. Они пишут в соцсетях, почему это происходит и как спасти стрижей:

— Они просто не могут взлететь. Промокли и упали, — написала Елена Бурых.

— Стрижу можно помочь просто подняв его на ладони повыше. Стриж сразу поймет, что нужно делать. Подбрасывать нельзя — возможно, птица при падении ушиблась, либо у нее обезвоживание или перегрев. Тогда она просто опять упадет на землю. Если стриж не улетает и он не выглядит травмированным, скорее всего, он обезвожен. Стоит попробовать взять его домой, отпоить водой и дать ему отдохнуть (в небольшой коробке) — скорее всего, через сутки-двое его можно будет спокойно отпустить. Подкормить стрижа можно (но не увлекайтесь, если птица не истощена) прокипяченным нежирным творогом смешанным с дафнией. Никакого мяса, опарышей, яиц, морковки, хлеба и прочего. Либо насекомые (кормовые тараканы, сверчки, кузнечики, мухи, трутни — и никого кроме), либо творог с дафнией, — советует жительница Переславля-Залесского Елена Фроленко.

Недавний случай перепугал ярославцев. В городе начали массово умирать голуби. Читайте, чем это опасно для людей.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Алексей
1 июл 2019 в 15:01

Елена Фроленко из Переславля,если ты такая умная может объяснишь,что это за чудо средство-дафния!!!