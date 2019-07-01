«Сносить нельзя оставить»: поставьте запятую в споре о сносе памятника Феликсу Дзержинскому

Барельеф установили 42 года назад, в 1977 году
Фото: «Яндекс.Карты»
Идея о сносе памятника Феликсу Дзержинскому, возникшая в Ярославле, вызвала много обсуждений. И мнения на этот счёт у жителей резко разделились. Как показал опрос 76.RU, за снос памятника выступают лишь 32% участников опроса.
— Мне не понятно, зачем все эти советские названия, памятники? Кому нужны эти Ленины, Фрунзе, Дзержинские? Почему нет славянских названий, кто и по какой причине мешает быть русскому, славянскому в России? — задаётся вопросом гость 76.RU Слава.
Есть и оригинальные идеи, что можно было бы сделать на этом месте.
— Современный взгляд на этот парк нужен. Памятник большой и старый, можно сделать зону отдыха, дорожки для прогулок, вместо махины — практичный, емкий в стиле лофт памятник, например, с доступной информацией о Феликсе. Необязательно избавляться, если можно усовершенствовать и придать новизны, — высказалась Юлечка Бобкова.
Но большинство всё же против сноса монумента советскому революционеру, руководителю комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
— «Народ, не знающий или забывший свое прошлое, не имеет будущего». Чтите историю, не будьте невежами, — пишет гость 76.RU.
— Меня не особо интересует эта историческая личность. Но это часть Брагино, которую помню с детства и без нее не представляю района. Какая абсурдная идея — снести памятник Дзержинскому. А потом что? Переименовать проспект Дзержинского и Дзержинский район? — высказалась читательница 76.RU.
Сейчас вокруг памятника идёт благоустройство дороги и аллеи на проспекте Дзержинского по федеральной программе.