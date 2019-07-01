«Сносить нельзя оставить»: поставьте запятую в споре о сносе памятника Феликсу Дзержинскому

Идея о сносе памятника Феликсу Дзержинскому, возникшая в Ярославле, вызвала много обсуждений. И мнения на этот счёт у жителей резко разделились. Как показал опрос 76.RU, за снос памятника выступают лишь 32% участников опроса.

— Мне не понятно, зачем все эти советские названия, памятники? Кому нужны эти Ленины, Фрунзе, Дзержинские? Почему нет славянских названий, кто и по какой причине мешает быть русскому, славянскому в России? — задаётся вопросом гость 76.RU Слава.



Есть и оригинальные идеи, что можно было бы сделать на этом месте.