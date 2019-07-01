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«Сносить нельзя оставить»: поставьте запятую в споре о сносе памятника Феликсу Дзержинскому

Какие аргументы приводят ярославцы за и против барельефа революционеру

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Барельеф установили 42 года назад, в 1977 году

Фото: «Яндекс.Карты»

Идея о сносе памятника Феликсу Дзержинскому, возникшая в Ярославле, вызвала много обсуждений. И мнения на этот счёт у жителей резко разделились. Как показал опрос 76.RU, за снос памятника выступают лишь 32% участников опроса. 

— Мне не понятно, зачем все эти советские названия, памятники? Кому нужны эти Ленины, Фрунзе, Дзержинские? Почему нет славянских названий, кто и по какой причине мешает быть русскому, славянскому в России? — задаётся вопросом гость 76.RU Слава. 

Есть и оригинальные идеи, что можно было бы сделать на этом месте. 

— Современный взгляд на этот парк нужен. Памятник большой и старый, можно сделать зону отдыха, дорожки для прогулок, вместо махины — практичный, емкий в стиле лофт памятник, например, с доступной информацией о Феликсе. Необязательно избавляться, если можно усовершенствовать и придать новизны, — высказалась Юлечка Бобкова. 

Но большинство всё же против сноса монумента советскому революционеру, руководителю комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

— «Народ, не знающий или забывший свое прошлое, не имеет будущего». Чтите историю, не будьте невежами, — пишет гость 76.RU. 

— Меня не особо интересует эта историческая личность. Но это часть Брагино, которую помню с детства и без нее не представляю района. Какая абсурдная идея — снести памятник Дзержинскому. А потом что? Переименовать проспект Дзержинского и Дзержинский район? — высказалась читательница 76.RU. 

Сейчас вокруг памятника идёт благоустройство дороги и аллеи на проспекте Дзержинского по федеральной программе. 

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Дзержинский районисторический памятник

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КОММЕНТАРИИ (8)

Колхоз большое дышло
1 июл 2019 в 10:08

Что тут думать? СССР давным давно закончился, все названия типа ленин, фрунзе, сталин, дзержинский, советский должно было давно убрать с карты. А памятники тем деятелям можно перенести в одно место на край города.

Фото пользователя
1 июл 2019 в 11:29

Правильно! Прошлое забывать нельзя, в любом строе есть ошибки и хорошие стороны. Мы должны их знать и на основе их делать выводы. Кто-то сделает в будущем памятник Путину, а затем его снесут. Вот такая же ситуация и возникнет.

Александр
1 июл 2019 в 10:24

Предлагаю переименовать Брагино, так как это название является пропагандой алкоголя. Дети, живущие в этом районе, не должны жить во лжи. При этом брагу сейчас никто не пьет. Это устаревшее название. Брагино должно называться "Клинское"