«Это было ожидаемо»: в Ярославле ЛГБТ-активисту пригрозили судом

Лидеру ярославского ЛГБТ-сообщества «Каллисто» Александру Юборсу пришла повестка для составления протокола об административном правонарушении. Молодого человека подозревают в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. По этой статье Александру грозит штраф до пяти тысяч рублей.



— Протокол будет составлен и будет суд, как заверил меня сотрудник полиции. В этом можно не сомневаться. Вопрос лишь в том, на чью сторону встанет судья, — говорит Александр. — Это было более чем ожидаемо, в нашей стране секс-меньшинства подвергаются постоянному давлению со стороны государства. Человека нельзя «запропагандировать» так, чтобы он стал геем, это детерминировано генами.

