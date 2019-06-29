«Это было ожидаемо»: в Ярославле ЛГБТ-активисту пригрозили судом

Александр в фиолетовой футболке. Он готов обжаловать решение суда
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Лидеру ярославского ЛГБТ-сообщества «Каллисто» Александру Юборсу пришла повестка для составления протокола об административном правонарушении. Молодого человека подозревают в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. По этой статье Александру грозит штраф до пяти тысяч рублей.
— Протокол будет составлен и будет суд, как заверил меня сотрудник полиции. В этом можно не сомневаться. Вопрос лишь в том, на чью сторону встанет судья, — говорит Александр. — Это было более чем ожидаемо, в нашей стране секс-меньшинства подвергаются постоянному давлению со стороны государства. Человека нельзя «запропагандировать» так, чтобы он стал геем, это детерминировано генами.
Повестка пришла после акции, которую устраивали ЛГБТ-активисты 25 июня. Молодые люди отмечали международный день радужного флага, гуляя по центру Ярославля в разноцветных футболках. Активисты фотографировались у самых, на их взгляд, значимых мест города: мэрии, муниципалитета, областного правительства, памятника Волкову, МВД и ФСБ. В этот же день к ним подошли сотрудники полиции и переписали паспортные данные.
В конце мая ЛГБТ-активисты устроили у памятника Фёдору Волкову необычный перформанс в честь отмены статьи за гомосексуализм. Позже молодых людей забрала полиция у здания правительства Ярославской области.