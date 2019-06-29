В Ярославле открылся новый музей. Он располагается на территории ярославской Большой мануфактуры. Создателем арт-пространства является ярославна Юлия Кривцова. На запуск проекта «музей-фабрика» ей потребовалось три года.



— Не проходило дня, чтобы моя душа не болела, а я вся не жила этим проектом. Все силы, все время и почти все ресурсы были отданы ему. А до финала ещё палкой не добросишь. Но я знаю, что мы с коллегами и друзьями научились варить кашу из топора. Мы сделали невозможное, — поделилась в Facebook Юлия.

