28 июня было официальное открытие выставки
Фото: Yulia Krivtsova / Facebook.com
В Ярославле открылся новый музей. Он располагается на территории ярославской Большой мануфактуры. Создателем арт-пространства является ярославна Юлия Кривцова. На запуск проекта «музей-фабрика» ей потребовалось три года.
— Не проходило дня, чтобы моя душа не болела, а я вся не жила этим проектом. Все силы, все время и почти все ресурсы были отданы ему. А до финала ещё палкой не добросишь. Но я знаю, что мы с коллегами и друзьями научились варить кашу из топора. Мы сделали невозможное, — поделилась в Facebook Юлия.
Выставка посвящена истории фабрики и её рабочим. Детали интерьера, старинные фотографии, вещи, аудиозаписи советских лет — всё это переносит посетителей в то время, когда мануфактура жила и процветала. До распада СССР здесь работало порядка тысячи человек. В 2022 году старинному ярославскому предприятию исполняется 300 лет.
В прошлом году группа архитекторов даже составила проект, как возродить ярославскую Большую мануфактуру. Смотрите, как красиво бы было.