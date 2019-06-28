Ярославцы предложили снести памятник Феликсу Дзержинскому

В Ярославле начался ремонт проспекта Дзержинского, который затрагивает пешеходную аллею вокруг барельефа Феликсу Дзержинскому. А вокруг ремонта развернулись обсуждения: нужно ли благоустраивать зону у памятника или лучше снести его совсем?

— Лучшее обновление памятника Феликсу — убрать памятник Феликсу. И Лениных попутно, в музей, — считает ярославец Сергей Белов. — Во-первых, эти памятники в абсолютном большинстве никакой художественной ценности не представляют, ибо штамповка. Банальная совковая штамповка. Во-вторых, отношение в обществе к лицам на памятниках неоднозначное, если не сказать — совершенно полярное.