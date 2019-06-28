Ярославцы предложили снести памятник Феликсу Дзержинскому

Барельеф установили 42 года назад, в 1977 году
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В Ярославле начался ремонт проспекта Дзержинского, который затрагивает пешеходную аллею вокруг барельефа Феликсу Дзержинскому. А вокруг ремонта развернулись обсуждения: нужно ли благоустраивать зону у памятника или лучше снести его совсем?
— Лучшее обновление памятника Феликсу — убрать памятник Феликсу. И Лениных попутно, в музей, — считает ярославец Сергей Белов. — Во-первых, эти памятники в абсолютном большинстве никакой художественной ценности не представляют, ибо штамповка. Банальная совковая штамповка. Во-вторых, отношение в обществе к лицам на памятниках неоднозначное, если не сказать — совершенно полярное.
— Обновили бы ещё информацию для граждан, кем был этот Феликс и чем занимался, — поддержал это мнение Илья Викторов.
Внешний облик памятника создавали скульптор Н. Кирсанов, архитекторы Я. Савина и М. Горелик. Сам Феликс Дзержинский — революционер польского происхождения, являлся ключевой фигурой при проведении Красного террора после Великой октябрьской революции, был в Ярославле проездом в 1919 году. Он был одним из тех деятелей, кто готовил революцию, а после неё создал и возглавил комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем.