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Ярославцы предложили снести памятник Феликсу Дзержинскому

Сейчас вокруг него идёт ремонт

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Барельеф установили 42 года назад, в 1977 году 

Фото: «Яндекс.Карты» 

В Ярославле начался ремонт проспекта Дзержинского, который затрагивает пешеходную аллею вокруг барельефа Феликсу Дзержинскому. А вокруг ремонта развернулись обсуждения: нужно ли благоустраивать зону у памятника или лучше снести его совсем? 

— Лучшее обновление памятника Феликсу — убрать памятник Феликсу. И Лениных попутно, в музей, — считает ярославец Сергей Белов. — Во-первых, эти памятники в абсолютном большинстве никакой художественной ценности не представляют, ибо штамповка. Банальная совковая штамповка. Во-вторых, отношение в обществе к лицам на памятниках неоднозначное, если не сказать — совершенно полярное. 

— Обновили бы ещё информацию для граждан, кем был этот Феликс и чем занимался, — поддержал это мнение Илья Викторов. 

Внешний облик памятника создавали скульптор Н. Кирсанов, архитекторы Я. Савина и М. Горелик. Сам Феликс Дзержинский — революционер польского происхождения, являлся ключевой фигурой при проведении Красного террора после Великой октябрьской революции, был в Ярославле проездом в 1919 году. Он был одним из тех деятелей, кто готовил революцию, а после неё создал и возглавил комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Нужен ли в Брагино памятник Феликсу Дзержинскому? 

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    Дзержинский районисторический памятник

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    КОММЕНТАРИИ (23)

    гость
    28 июн 2019 в 15:51

    "Народ, не знающий или забывший свое прошлое, не имеет будущего"
    чтите историю.не будьте невежами.все бы вам снести или сломать.

    Гость
    28 июн 2019 в 15:53

    зачем убирать? можно и других бывших деятелей привезти и установить, пусть будет арт-объект, некий перфоманс - аллея. Старика Крупского , Маркса, Фрунзе, вместе им скучно не будет! :)

    госья
    28 июн 2019 в 16:00

    Меня не особо интересует эта историческая личность. Но это часть Брагино, которую помню с детства и без нее не представляю. Какая абсурдная идея - снести памятник Дзержинскому. А потом что? Переименовать проспект Дзержинского и Дзержинский район?