Внезапная осень: ярославцы в июне мёрзнут и ходят по воде

В Ярославле слишком свежо и мокро сегодня. Дождь начался сегодня ночью и льет, не переставая. Но всё же есть в этих бесконечных лужах, кругах на воде, запахе мокрого асфальта, разноцветных зонтах и каплях на листьях своя атмосфера. Правда, обычно она надоедает на второй день... Ждём возвращения лета, а пока смотрим на Ярославль под зонтом.