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Внезапная осень: ярославцы в июне мёрзнут и ходят по воде

Фоторепортаж с мокрых улиц города

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И в цирке, и на улице вода

Фото: Александра Савельева

В Ярославле слишком свежо и мокро сегодня. Дождь начался сегодня ночью и льет, не переставая. Но всё же есть в этих бесконечных лужах, кругах на воде, запахе мокрого асфальта, разноцветных зонтах и каплях на листьях своя атмосфера. Правда, обычно она надоедает на второй день... Ждём возвращения лета, а пока смотрим на Ярославль под зонтом.

В такую погоду фонтаны совсем не манят своей прохладой

Туристам сегодня не повезло с погодой

Главное, не забыть дома зонт

Машины сегодня немного пароходы

Сегодня не до обедов на улице

Яркий зонтик скрашивает пасмурное настроение города

Затопленный переход на перекрестке Свердлова и Володарского

В самом центре тоже потоп

Свежесть мокрых улиц

Лето скоро вернётся

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