Внезапная осень: ярославцы в июне мёрзнут и ходят по воде

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6 мая 2019
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19 апреля 2019
Собираем альбом "Письма с фронта"!
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
В Ярославле слишком свежо и мокро сегодня. Дождь начался сегодня ночью и льет, не переставая. Но всё же есть в этих бесконечных лужах, кругах на воде, запахе мокрого асфальта, разноцветных зонтах и каплях на листьях своя атмосфера. Правда, обычно она надоедает на второй день... Ждём возвращения лета, а пока смотрим на Ярославль под зонтом.