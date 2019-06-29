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Любовь Афоничева

Фотограф и киноман
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Любовь Афоничева

Фотограф и киноман

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«Пусть стилисты публикуют обзоры секондов»: три неожиданных способа уберечь экологию

Творческая личность из Ярославля Любовь Афоничева написала колонку об обществе потребления

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Любовь Афоничева предложила простые варианты экологичной жизни 

Фото: Любовь Афоничева / vk.com 

Фотограф и киноман из Ярославля Любовь Афоничева опубликовала в своём блоге пост об обществе потребления и необходимости перерабатывать мусор. По мнению девушки, человечество не должно жить среди мусорных полигонов. Публикуем её мнение и неожиданные предложения о том, как начать беречь экологию.

Мне не все равно.

Да, я не пишу каждый день посты на тему «уже послезавтра планете 3,14здец». (И вряд ли буду — ну не моя она, роль вестника апокалипсиса. Для нее нужен навык выражать боль предельно искренне и серьезно, без иронии и шутеек). Но я очень рада, что ответственных пользователей Земли становится все больше. 

Как пессимист, я считаю, что сортировка мусора, авоськи, отказ от химии в быту и прочие подвиги энтузиастов — это капля меда в бочке дегтя. 

Но это очень, очень важная капля. И главная польза от нее — не энное количество мусора, не попавшее в природу. А вклад в изменение сознания. Возможность вырастить новое поколение, чье творческое мышление не только осознает опасность, но и найдет выход, который мы в нашем «сейчас» просто не видим.

Еще относительно недавно эпидемии чумы были страшной реальностью, выкашивали по две трети населения городов. И люди того времени не могли вообразить, что однажды появятся антибиотики, дезинфекция, вакцина и дыр и пыр. 

И как оптимист, я верю, что несколько поколений спустя потомки будут оглядываться на нас, примерно как мы на средневековье, и удивляться: что, реально так и жили, утопая в мусоре? Вот варвары-то. 

Но для того, чтобы это будущее сбылось, нужны сегодняшние экоголики. И донкихоты, бросающие вызов идеологии потребления.

И по-моему, моду на экологичный образ жизни нужно всячески поддерживать и развивать. Не просто давить на совесть, а предлагать всяческие плюшки в виде социального одобрения. Пусть красивые кадры юных барышень с пакетами рассортированного мусора вытесняют селфи с кофейным стаканчиком. Пусть стилисты публикуют модные обзоры сэкондов с примерами, как создать трендовый образ, не подкармливая при этом корпорации.

Пусть будет приложение в телефоне, помогающее подсчитывать твой ежедневный вклад в апокалипсис — как есть приложения, считающие калории. 

Ну, суть вы поняли.

И да, я фантазерка. И наивная. Но я все же надеюсь, что человечество уничтожит себя в очень отдаленном будущем, а не в ближайшем. И если для этого сейчас нужно мыть мусор и сдавать в переработку — буду мыть и сдавать)

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гостья
29 июн 2019 в 10:47

Молодец! Поддерживаю!