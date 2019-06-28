«Их там толпы»: жильцы многоэтажки из Ярославля сняли, как их дом атакуют крысы

Люди говорят, что крысы тут бегают около 12-этажки толпами
Фото: «Яндекс.Панорамы», читатель 76.RU
В интернете появилось видео, как в Ярославле крысы буквально атакуют многоэтажку. Кадры были сняты у дома № 135 по Московскому проспекту.
— Крысы всегда там были, — отметила в группе «Ярославль LIVE» во «ВКонтакте» жительница соседнего дома Ольга Скворцова. — Ночью с работы иду, и их там толпы. А у нашего дома ни одной крысы не видела. Хотя у нас тоже мусоропровод.
В соцсетях люди спорят, кто виноват. Многие считают, что жители дома сами виноваты, потому что не отказались от мусоропровода. На видео уже обратили внимание городские власти.
Видео: Ярославль LIVE / Vk.com
— Информацию мы передали в управляющую компанию, чтобы они заделали дыры и сделали дератизацию, — сообщил порталу 76.RU начальник муниципальной жилищной инспекции Антон Кириллов.
А вот в доме № 4 по улице Майорова проблемы куда серьёзнее — здание трещит по швам, деревянные перекрытия сгнили, по дому поползли трещины, фундамент разваливается. Cмрад от здания — ещё на улице. Накануне мы рассказывали подробности о том, что там творится.